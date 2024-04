Lào Cai: Va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, một người tử vong

Tối 7/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn kể trên xảy ra tại km4+920, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, thuộc địa phận thôn Ún Tà, xã Cốc San, TP Lào Cai, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cụ thể, khoảng 14h30, ô tô biển kiểm soát 29B-052.xx do anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, ở Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng thị xã Sa Pa đi TP Lào Cai.

Khi xe này đến địa bàn xã Cốc San đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 14H-003.xx do anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1981, ở Hà Nội) điều khiển và ô tô 19H-051.xx (xe này đang dừng đỗ sửa chữa bên đường) do anh Hoàng Việt C. (SN 1987, ở Bắc Giang) điều khiển.

Theo Đại tá Chiến, vụ va chạm khiến nhiều cột hộ lan bị tông gãy, ô tô biển kiểm soát 19H-051.xx bị đẩy văng xuống rãnh thoát nước, hư hỏng; một hành khách trên xe bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.