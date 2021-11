"Lạnh người" với dòng thác bất ngờ xuất hiện, đe dọa người đi đường

Dân trí Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến những dòng suối nhỏ trở thành dòng thác dữ dội ngay bên đường. Người dân vùng cao phải đối mặt với nguy cơ sạt lở khi qua những đoạn đường này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 7/11, tại Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 50-160 mm. Riêng tại huyện miền núi Minh Long, đã ghi nhận lượng mưa đạt trên 258 mm.

Lượng mưa rất lớn đổ xuống huyện miền núi Minh Long gây nên tình trạng lở đất, lũ lớn đổ về các dòng suối.

Chiều 8/11, một số tuyến đường trên địa bàn huyện Minh Long đã bị sạt lở. Người dân xã Long Môn đã ghi lại được hình ảnh nước từ trên núi đổ xuống đường như dòng thác, kéo theo nguy cơ sạt lở, lũ bùn đe dọa người đi đường.

Dòng nước lũ từ đỉnh núi đổ xuống đường giao thông đe dọa cuốn trôi người đi đường bất cứ lúc nào (Ảnh: Công an xã Long Môn)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Long Môn - cho biết, mưa dữ dội khiến tuyến đường từ trung tâm huyện về xã Long Môn có nguy cơ sạt lở nặng. Nguy hiểm nhất là tình trạng nước lũ từ trên núi đổ xuống đường giao thông gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi qua lại.

"Bình thường thì đây chỉ là một dòng nước nhỏ chảy từ vách núi xuống nhưng hôm nay mưa quá lớn nên dòng nước đổ xuống dữ dội. Chưa bao giờ nước từ trên núi đổ xuống nhiều như thế. Chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân không qua lại đoạn đường này để tránh nguy hiểm", ông Hiếu nói.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 14/11, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến có thể đạt từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long.

Dòng nước chảy như thác gây nguy cơ sạt lở đất tại các tuyến đường qua địa bàn xã Long Môn, huyện Minh Long (Ảnh: Võ Trần Quang).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống lũ trên mức báo động 3.

Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi, cần sẵn sàng lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn theo kịch bản đã được xây dựng.

Quốc Triều