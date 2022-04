Lãnh đạo TPHCM kể về những ngày "cân não" quyết định bắn pháo hoa mừng 30/4

21h tối 30/4, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm nhằm chào mừng 47 năm ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động. Với việc đã hơn một năm, người dân TPHCM không được thưởng thức pháo hoa dịp lễ tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc bắn pháo hoa lần này mang ý nghĩa tạo món ăn tinh thần cho người dân và minh chứng cho việc, địa phương này đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - người trực tiếp đặt bút ký quyết định trên, chia sẻ, để đi đến quyết định cuối cùng là bắn pháo hoa tối 30/4, thành phố đã phải cân đo đong đếm nhiều khía cạnh. Mặc dù, lãnh đạo thành phố hiểu rõ, người dân trên địa bàn mong muốn được thưởng thức pháo hoa trong ngày lễ lớn này.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Kể lại quá trình ra quyết định về việc bắn pháo hoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, bản kế hoạch đã được đưa ra từ chiều 20/4, tại cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố với các sở, ngành, cơ quan chức năng về kế hoạch triển khai các sự kiện chào mừng dịp lễ 30/4 - 1/5. Mặc dù các sở, ngành đều thống nhất, đồng thuận việc tổ chức bắn pháo hoa tối 30/4, tuy nhiên, quyết định chính thức được ký vào gần 12h trưa 21/4, sau khi UBND thành phố đã xin ý kiến đầy đủ các bên liên quan.

"Quá trình cân nhắc việc có bắn pháo hoa tối 30/4 hay không được đưa ra vào những phút cuối cùng, trước khi văn bản được ký ban hành. Không chỉ cân nhắc về bối cảnh, hoàn cảnh của TPHCM mà lãnh đạo thành phố còn xem xét đến bối cảnh của địa phương khác, thậm chí tình hình thế giới", ông Dương Anh Đức thuật lại.

Đối với TPHCM, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, số ca mắc mới, số ca nặng giảm sâu trong những ngày qua và không ghi nhận thêm ca tử vong vì dịch bệnh. Bên cạnh đó, nền kinh tế của thành phố đang trên đà phục hồi, phát triển với nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Bắn pháo hoa là một trong những sự kiện đặc trưng của TPHCM mỗi dịp lễ, tết (Ảnh: P.N.).

Việc tổ chức bắn pháo hoa mỗi dịp lễ, tết như một hoạt động đặc trưng của thành phố. Lãnh đạo UBND TPHCM hiểu rằng, sau một năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân có sự mong mỏi, chờ đợi đối với sự kiện này.

Dù vậy, ông Dương Anh Đức phân tích, hiện tại, nhiều địa phương khác vẫn đang phải ứng phó với đại dịch, câu hỏi đặt ra là việc tổ chức bắn pháo hoa như thời điểm trước dịch Covid-19 có vui hay không, có phù hợp hay không?

Mặt khác, với một đô thị sôi động, đông dân, thu hút khách du lịch như TPHCM, hoạt động bắn pháo hoa chắc chắn sẽ thu hút nhiều người tới thưởng thức. Một lần nữa, UBND TPHCM đứng trước tình huống phải cân nhắc phương án tổ chức ra sao để tránh nguy cơ xuất hiện việc lây lan dịch Covid-19 trên diện rộng.

"Từ những yếu tố trên, thành phố đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm mà chỉ tổ chức một điểm bắn tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Đây cũng là 2 địa điểm bắn pháo hoa truyền thống của thành phố từ trước tới nay", Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Cuối cùng, ông Dương Anh Đức cho biết, công tác tổ chức bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1/5 năm nay sẽ có sự tham gia của các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động cần diễn ra tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống xấu liên quan đến dịch Covid-19.