Lãnh đạo TPHCM dự kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Ngày 8/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Về phía lãnh đạo TPHCM, hội nghị có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV Nguyễn Văn Lợi cho biết, trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua các thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội MTTQ Việt Nam và TPHCM tham dự chương trình họp mặt (Ảnh: Hoàng Quy).

Những thành tựu to lớn cùng truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy.

"Chặng đường 80 năm của Quốc hội Việt Nam đã để lại những dấu son chói lọi. Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó. Những thành tựu của nhiệm kỳ qua sẽ là hành trang quý báu để chúng tôi tiếp tục vững bước trên chặng đường mới", ông Nguyễn văn Lợi nói.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tham dự chương trình (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM không chỉ là đại diện của 3 địa phương, mà là hiện thân của một tầm vóc mới, một Đoàn Đại biểu Quốc hội gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn, và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tin tưởng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân tiếp tục được các thế hệ đại biểu Quốc hội kế thừa và thắp sáng. Mỗi Đại biểu Quốc hội, dù ở Trung ương hay địa phương, luôn ý thức mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.