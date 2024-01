Lạnh 1 độ C, Lào Cai xuất hiện băng giá

Chiều 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bát Xát cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại đỉnh núi Lảo Thẩn (xã Y Tý) đã xuất hiện tình trạng băng giá, khi nhiệt độ giảm xuống 1 độ C, tuy nhiên vẫn chưa có tuyết.

Băng giá xuất hiện trên cành cây, ngọn cỏ tại đỉnh Lảo Thẩn, huyện Bát Xát (Ảnh: Chao Phẩu).

Anh Chao Phẩu, du khách leo núi Lảo Thẩn cho biết, băng giá xuất hiện từ độ cao khoảng 2.300 tới 2.400m của đỉnh Lảo Thẩn. Nhiệt độ trên đỉnh Lảo Thẩn khoảng 1-3 độ C.

Băng giá phủ kín thân cây (Ảnh: Chao Phẩu).

"Băng giá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ, tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tuyết rơi. Nếu du khách có dự định đi du lịch lên đỉnh Lảo Thẩn cần trang bị thật nhiều áo ấm, dụng cụ giữ nhiệt vì nhiệt độ tại đỉnh núi đang xuống thấp", anh Phẩu chia sẻ.

(Ảnh: Chao Phẩu).

Ngày 23/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong hôm nay chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Du khách thích thú chụp ảnh với băng giá (Ảnh: Chao Phẩu).

Với nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm tăng cao, các khu vực núi cao đề phòng nguy cơ băng giá và mưa tuyết. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình phát triển của cây trồng; cũng như gây bất lợi cho hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của phương tiện tham gia giao thông.