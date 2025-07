Nữ sinh "trường làng" đoạt học bổng Chuyên ngữ, thích tự học với AI

Nữ sinh “trường làng” giành học bổng vào Chuyên ngữ

Phạm Trà My thuộc top học sinh thi đỗ điểm cao vào khối chuyên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Em sẽ được nhận học bổng bán phần của trường sau khi nhập học. Đây cũng là ngôi trường cấp III mà Trà My lựa chọn sẽ theo học.

Ngoài ra, em còn đỗ vào 2 trường chuyên khác gồm: Khối chuyên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm; khối chuyên toán và chuyên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Sơn Tây.

Tổng điểm xét tuyển của Trà My trong kỳ thi vào lớp 10 công lập đạt mức 28,75 điểm; cụ thể: ngữ văn 8,5 điểm; toán 9,75 điểm; tiếng Anh 10 điểm; điểm khuyến khích 0,5 điểm.

Nữ sinh Phạm Trà My (Ảnh: NVCC).

Xuyên suốt quá trình học tập từ cấp tiểu học lên tới trung học cơ sở, Trà My luôn là học sinh giỏi. Đã có những năm học em được tuyên dương khen thưởng là học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô.

Chia sẻ về việc học của bản thân, Trà My cho biết em chủ yếu tự học, tự tìm kiếm các đề thi chuyên trên mạng để rèn luyện kỹ năng làm bài. Trong quá trình luyện đề, em chú trọng việc tổng hợp lại những kiến thức còn chưa nắm vững, những lỗi sai, hoặc cách trình bày chưa chuẩn, có thể gây mất điểm.

Ít đi học thêm, thích tận dụng trí tuệ nhân tạo

Trà My ít đi học thêm, chỉ trong giai đoạn cao điểm ôn luyện “nước rút”, em mới đi học thêm “cấp tốc”. Trà My cho hay em thích tự học, thích tận dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm học tập của bản thân.

Trà My thường sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo miễn phí để truy vấn kiến thức mà em đang muốn đào sâu. Nhiều khi, ứng dụng cũng đưa ra câu trả lời sai. Dù vậy, đối với Trà My, điều này không đáng ngại.

Theo nữ sinh, nếu người học đã nắm vững kiến thức nền tảng, những lỗi sai sẽ nhanh chóng bị phát hiện trong quá trình học. Đây là cơ hội để người học “hỏi vặn” AI, khiến AI phải thừa nhận lỗi sai.

Trà My ít đi học thêm, em thích tự học với AI (Ảnh: NVCC).

Điều khiến Trà My cảm thấy hứng thú trong quá trình tự học với AI, chính là AI có thể đưa ra những gợi ý về mảng kiến thức mà em nên đào sâu thêm, cũng như gợi ý về nguồn nội dung tham khảo có thể hỗ trợ đắc lực cho em. AI... không biết mệt, nên luôn nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của Trà My.

Trà My tự thấy mình là người có khả năng chịu áp lực tốt. Dù có những thời điểm cảm thấy căng thẳng trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng, nhưng em tự nhủ có hàng triệu học sinh khác cũng đang trải qua áp lực như mình. Sau đó, em không còn cảm thấy mình đơn độc đối diện với vấn đề, mà bình tĩnh để tiếp tục cố gắng, rèn luyện.

Theo Trà My, áp lực lớn nhất của em là áp lực “đồng trang lứa”. Dù là học sinh giỏi tiêu biểu của trường THCS Cổ Đông, nhưng Trà My biết rằng ngoài kia, có nhiều bạn giỏi hơn mình.

Trong trường, em cũng quen biết những bạn đa tài, thú vị, rất đáng nể. Vì vậy, Trà My có áp lực phải bắt kịp các bạn, để vừa học giỏi, vừa thú vị, có sức thuyết phục, sức hấp dẫn đối với các bạn. Em không muốn mình là “mọt sách chỉ biết học”.

Trong quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện, Trà My tự nhủ cần tìm ra nét riêng, cá tính riêng của mình, để trở thành một cá nhân độc đáo.

Tri thức là con đường ngắn nhất để lập nghiệp

Trà My tin rằng có nhiều con đường dẫn tới thành công, nhưng đối với cá nhân em, tri thức là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất và có vẻ... “dễ dàng nhất” để lập thân, lập nghiệp về lâu dài.

Mỗi ngày, em đều chăm chỉ tự học, tiếp cận những kiến thức mới. Trà My tâm niệm mỗi ngày em cần nạp thêm ít nhất một kiến thức mới. Mỗi khi học được một kiến thức mới hoặc giải được một bài toán khó, em thấy vui. Đối với em, việc học đưa lại niềm vui giản dị mỗi ngày.

Trước khi bước vào năm lớp 9, Trà My đã biết năm học này sẽ có nhiều thách thức cần vượt qua, đặc biệt là kỳ thi chuyển cấp rất quan trọng. Em tự nhủ bản thân phải biết giữ gìn sức khỏe, cân bằng tâm lý, để chịu được áp lực của việc học tập, thi cử. Dù tự học khá nhiều, nhưng Trà My không để bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc chán nản vì quá tải.

Trà My là học sinh giỏi tiêu biểu của Trường THCS Cổ Đông (Ảnh: NVCC).

Em tự rèn luyện tâm lý cho bản thân thông qua các bài kiểm tra ở trường, cũng như tự giả định đang làm bài thi trong quá trình tự luyện đề ở nhà. Bằng cách này, em dần giúp bản thân rèn luyện được sự vững vàng tâm lý, bớt đi áp lực trong quá trình thi thật.

Đối với Trà My, điểm số, thành tích và những kỳ thi nói lên nhiều điều. Kết quả thu về thường phản ánh được hành trình nỗ lực học tập của người học. Vì vậy, em luôn nhìn thấy ý nghĩa tích cực trong điểm số và những kỳ thi.

Trà My học giỏi đều các môn, em vốn dành tình yêu đặc biệt cho việc học ngoại ngữ và chỉ thi thêm chuyên toán... “cho vui”, nhưng vẫn đỗ. Kết quả này khiến Trà My và gia đình rất tự hào, nhưng em tự nhủ bản thân không được tự kiêu, tự phụ. Quan sát những bạn bè xung quanh, em luôn nhìn thấy những điều đáng học hỏi, những tài lẻ thú vị mà mình không có.

Hiện tại, thú vui của Trà My là học ngoại ngữ, em muốn bản thân biết nhiều ngoại ngữ. Những khi thu xếp được thời gian, Trà My lại tự học tiếng Trung, tiếng Hàn. Em cũng chú trọng việc rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện... Tất cả đều do em tự tìm hiểu, tự học, thông qua các nội dung có sẵn trên mạng.

Ở trường, thầy cô nhận xét Trà My là học sinh năng nổ trong các hoạt động văn nghệ, hoạt động tập thể. Em có thế mạnh hoạt ngôn, làm người dẫn chương trình rất tốt.

Trong những năm cấp III, Trà My đặt mục tiêu học tập tốt, rèn luyện nhiều kỹ năng mới, mở rộng vòng tròn kết nối bạn bè, trở thành một nữ sinh trung học vui vẻ, năng động, cầu tiến...

Cô giáo chủ nhiệm: “Gần chục năm trở lại đây, tôi mới gặp học sinh như Trà My”

Cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Hà - giáo viên dạy ngữ văn ở trường THCS Cổ Đông - đã đồng hành cùng Trà My từ năm lớp 6. Cô Ngọc Hà cho biết Trà My là một học sinh đặc biệt, để lại ký ức và cảm xúc đậm nét trong cô. Trong hành trình dạy học nhiều năm của mình, cô Hà ước tính phải gần 10 năm trở lại đây, cô mới gặp một học sinh đặc biệt như Trà My.

Trà My bên cô giáo chủ nhiệm Ngọc Hà (Ảnh: NVCC).

Em chăm ngoan, học giỏi đều các môn, luôn chủ động trong học tập, luôn có tâm thế tốt khi ngồi học, có thái độ học tập hăng say.

Dù có những kiến thức Trà My đã nắm rõ so với các bạn, nhưng em không bao giờ có thái độ lơ là, chủ quan, thiếu khiêm tốn trong giờ học. Ngay cả lúc được thầy cô giáo giao nhiệm vụ đứng lên giảng bài cho các bạn trong giờ tự học, Trà My cũng luôn đảm nhận nhiệm vụ bằng thái độ khiêm tốn, thân thiện nhất.

Theo cô Ngọc Hà, điều đặc biệt ở Trà My chính là khả năng tự học và sắp xếp thời gian khoa học, để làm được nhiều việc cùng lúc. Em có ý thức tự giác trong học tập, tinh thần học hỏi, cầu tiến. Điều này giúp em luôn thuộc vào nhóm học sinh giỏi tiêu biểu của trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ của Trà My - cho biết kết quả thi vào lớp 10 của con khiến cả gia đình bất ngờ. Anh chị vốn đã biết con chăm học, học khá, nhưng không nghĩ con... đạt được kết quả tốt đến vậy.

Đến thời điểm này, khi nhận về đầy đủ kết quả thi vào lớp 10 của con, chị Thu Hà vừa tự hào vừa bối rối thừa nhận rằng, có lẽ vợ chồng chị vẫn chưa hiểu hết được... năng lực của con.