Lần đầu tổ chức giải chạy khám phá nét đẹp Đầm Vạc Vĩnh Yên

UBND thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Giải chạy việt dã khám phá nét đẹp Đầm Vạc Vĩnh Yên. Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899 - 29/12/2024).

Giải chạy việt dã lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, có quy mô lớn, khởi tranh vào sáng 8/12 với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Các cự ly chạy gồm 5km, 10km và 21km.

Một góc hồ Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).

Ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc.

Ông Thuật giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông thành phố thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng không gian mạng xã hội với hình thức, nội dung hấp dẫn để lan tỏa về giải chạy. Qua đó giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, con người, hình ảnh, nét đẹp của thành phố Vĩnh Yên với bề dày 125 năm xây dựng và phát triển...

Công an thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc cấm đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông tại các cung đường chạy.

Theo kế hoạch, Vĩnh Yên sẽ tổ chức 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của thành phố và của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm giới thiệu, quảng bá đến các vận động viên, cổ động viên và du khách thập phương về tham gia giải chạy.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên giao phường Khai Quang, phường Đống Đa (có cung đường chạy) làm tốt công tác phối hợp duy trì trật tự trên các tuyến đường và bố trí các điểm đỗ xe hợp lý.