Lái tàu cao tốc có lỗi trong vụ tông phà du lịch trên sông Tiền

Thông tin với phóng viên Dân trí tối 20/4, nguồn tin từ UBND xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) cho biết cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai phương tiện trên sông Tiền

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cả tài công tàu Hàng Châu và lái phà đều không vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy.

Nam hướng dẫn viên được người dân đưa đi cấp cứu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lực lượng chức năng nhận định lỗi ban đầu là do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ Châu Phú, An Giang) đã điều khiển tàu Hàng Châu với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn. Khi vào khu vực bến thủy nội địa, tàu cố vượt nên va chạm với phà, khiến 3 người bị thương.

Trong đó, ông Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, ngụ An Giang) là hướng dẫn viên du lịch, bị lìa cánh tay và gãy hai chân. Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), riêng cánh tay bị đứt lìa không thể nối lại.

Ông Koehler Dietmar Heinz (67 tuổi, quốc tịch Đức) bị rách vùng cẳng chân và đầu gối trái, trầy ngực trái. Bà Kormann Pascale Aline (57 tuổi, quốc tịch Pháp) cũng bị rách cẳng chân trái, gãy 1/3 xương mác cẳng chân trái.

Hiện 2 hành khách quốc tịch nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp (TPHCM).

Đại diện hãng tàu Hàng Châu cho biết, trước mắt hãng cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho các nạn nhân.

VIDEO: Tai nạn phà tông tàu cao tốc trên sông Tiền.

Chiều 20/4, tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, đã thăm hỏi động viên đoàn khách du lịch quốc tế vừa gặp nạn trong vụ việc.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 19/4, tại thủy phận sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu Hàng Châu của Công ty tàu thủy Hàng Châu Tourist (Hang Chau Tourist Express Boat) và phà du lịch, làm 3 người bị thương nặng.

Ông Cao Bình, hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch trên tàu Hàng Châu, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 36 khách của hãng du lịch đang đi từ Campuchia về Việt Nam.