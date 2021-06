Kỷ luật cảnh cáo nữ y tá gợi ý "gói dịch vụ điều trị Covid-19"

Dân trí Sau khi xác định có việc nữ y tá ở Bắc Giang "gợi ý" người dân nộp tiền để lựa chọn "gói dịch vụ điều trị Covid-19", ngành y tế đã quyết định kỷ luật cảnh cáo trường hợp này.

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã kỷ luật cảnh cáo nữ y tá bị tố "vòi tiền" điều trị Covid-19 (Ảnh minh họa).

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định cảnh cáo đối với bà N.T.T.T. (nhân viên y tế Trạm y tế xã Tăng Tiến) vì hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên còn xem xét cắt giảm thi đua, thành tích cuối năm đối với bà T.

Động thái nêu trên được Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đưa ra sau khi xác định bà T. bị người dân tố "vòi tiền" để điều trị cho một trường hợp nghi mắc Covid-19 đang phải đi cách ly tập trung trên địa bàn.

Bài viết tố nữ y tá "vòi tiền" được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, người dân lên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tố cáo nhân viên y tế ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) yêu cầu nộp tiền thì mới đưa người nghi mắc Covid-19 đi điều trị, đặc biệt nếu nộp 12 triệu đồng thì được "ở nơi sạch sẽ…".

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Việt Yên xác định nữ nhân viên y tế bị tố là bà N.T.T.T. (nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến).

Sau đó, Công an huyện đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định quyết định xử phạt nữ y tá này về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bắc Giang đã bác bỏ đề xuất này vì hành vi của bà T. chỉ là vi phạm của công chức khi thi hành công vụ.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định bà T. có tin nhắn trao đổi, "gợi ý" người dân nộp tiền để người nhà nghi mắc Covid-19 được đưa đi điều trị kịp thời. Tuy nhiên, khi nội dung tin nhắn này bị người dân đăng tải lên mạng xã hội Facebook thì "mọi thứ dừng lại".

Quá trình làm việc với cơ quan công an, nữ y tá này cho biết, bản thân nghĩ khi đi chữa bệnh bình thường sẽ có các gói dịch vụ nên việc điều trị Covid-19 cũng sẽ tương tự. Chính vì vậy nên bà T. đã thông tin về gói dịch vụ để người dân lựa chọn.

"Khi vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội, nữ y tá đã không nài nỉ, thuyết phục người dân phải chuyển tiền. Đồng thời, việc chuyển tiền cũng chưa diễn ra nên hành vi của bà T. chỉ vi phạm kỷ luật theo Luật Công chức, viên chức" - vị lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho hay.

Nguyễn Trường