Công an vào cuộc vụ thợ trang điểm bị ép cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu đồng

Liên quan vụ "Thợ trang điểm bị vu trộm tiền, bị lột đồ kiểm tra", sáng 23/11, Trung tá Nguyễn Bá Quốc, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, cho biết, cơ quan công an đã nắm được vụ việc trên. Công an đang điều tra, còn nhiều vấn đề và nội dung chờ làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cũng cho biết đã nắm được vụ việc trên. Ông Năm nói, cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Hai người phụ nữ lục hộp đồ của thợ trang điểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tài khoản Facebook T.M.N. chia sẻ clip dài khoảng 30 phút ghi cảnh hai cô gái trang điểm cho cô dâu bị người nhà gia đình chú rể giữ lại, lục soát va li, đồ make-up (trang điểm), sau khi gia đình phát hiện bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Để chứng minh bản thân trong sạch, hai cô gái cũng đã đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra và liên tục yêu cầu mọi người không được bước qua đồ trang điểm.

Sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội đã có hơn 17.000 người xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc về vụ việc.

Hai cô gái đề nghị gọi công an đến giải quyết, nhưng gia đình từ chối vì nhà đang có đám cưới không muốn gây ồn ào.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người nhà chú rể còn đề nghị hai cô gái cởi áo quần để lục soát người. Họ còn lớn tiếng, đe dọa sẽ đánh hai cô gái.

Ấm ức, cô gái đã bật khóc nức nở. Tuy nhiên, cô vẫn cởi phăng áo quần để người nhà chú rể kiểm tra.

Sau gần 30 phút lục soát nhưng không thấy bất kỳ khoản tiền nào, một vài người nhà của chú rể bước vào để gửi lời xin lỗi đến hai cô gái.

Mẹ chú rể cũng trực tiếp xuống xin lỗi mong 2 thợ trang điểm bỏ qua. Bà cho rằng do người say xỉn không rõ sự việc nên mới có chuyện lục soát. Tuy nhiên, hai cô gái không chấp nhận và cho rằng sẽ ngồi lại để chờ chị chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu xuống để giải quyết rõ ràng.