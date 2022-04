Kiểm tra, xử lý vụ "thiên thạch" bay ào ào xuyên thủng trần nhà dân

Ngày 7/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra nhiều bất cập liên quan đến mỏ đá tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn.

Mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục thuế, UBND thị xã Ba Đồn và UBND xã Quảng Tiên kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 tại xã Quảng Tiên; báo cáo về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 16/4.

Đây là mỏ đá mà Dân trí từng phản ánh về vụ việc nổ mìn khai thác khiến đá bay ào ào như "thiên thạch" vào khu dân cư khi công ty này tiến hành cho nổ mìn. Vụ việc khiến 6 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có hộ bà Lê Thị Thủy bị đá làm vỡ ngói, xuyên thủng trần nhà.

Ông Hoàng Văn Ngừng - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên - cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản hiện trường, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động đối với mỏ đá của Công ty Cổ phần 207.

Vụ nổ mìn khiến đá bay vào nhà dân.

Trần nhà bị hỏng do đá rơi vào.

Giải trình về sự cố, chủ mỏ đá thừa nhận trong quá trình nổ mìn đã xảy ra sự cố làm một số viên đá văng xa ngoài phạm vi cho phép. Nguyên nhân là do trong quá trình khai thác trên đỉnh cao để xử lý mặt bằng, cắt tầng, vì không tính kỹ đến sự nứt vỡ tự nhiên của đá, do vậy những viên đá trên bề mặt đỉnh gặp áp lực của thuốc nổ đã bị bắn lên cao, không theo hướng tính toán an toàn, bay vào khu dân cư.

Đại diện Công ty Cổ phần 207 cũng cho biết, hiện đơn vị này đã xin lỗi, thăm hỏi cũng như thực hiện các thủ tục đền bù đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sau sự cố nổ mìn từ mỏ đá. Phía mỏ đá cũng cho biết sẽ khắc phục mọi thiếu sót để không xảy ra các trường hợp tương tự, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.