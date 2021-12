Đang xác minh thông tin một công nhân nghi tử vong ở mỏ đá

Dân trí Khi đang lên mỏ để khai thác, một công nhân tại mỏ đá Hòn Tìn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) không may bị rơi từ trên cao xuống tử vong.

Sáng ngày 15/12, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Long An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang chỉ đạo công an kiểm tra, xác minh thông tin về vụ tai nạn khiến một người đàn ông nghi tử vong tại mỏ đá Hòn Tìn.

"Sáng nay chúng tôi mới nghe nói về thông tin có tai nạn xảy ra ở mỏ đá Hòn Tìn của Công ty TNHH Trường Phước. Sau khi nhận thông tin, tôi đã cho anh em cán bộ xã và công an xã xác minh. Phía Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng có trao đổi về thông tin trên… Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo", ông Nguyễn Long An nói.

Mỏ đá Hòn Tìn - nơi được cho là xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết 1 người (Ảnh: CTV).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 14/12 tại mỏ đá Hòn Tìn, thuộc Công ty TNHH Trường Phước quản lý. Vào thời gian trên, anh Lê Tiến Đ. (50 tuổi), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đang làm việc, không may bị rơi xuống đất. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sáng 15/12, sau khi hoàn tất các thủ tục, nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.

Phóng viên Dân trí đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại với lãnh đạo mỏ đá Hòn Tìn nhưng không được hồi âm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn này đang được cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn tiếp tục xác minh làm rõ.

Nguyễn Duy