Không "trắng" lãnh đạo sau việc bí thư, chủ tịch chôn cất nạn nhân Covid-19

Dân trí Các xã, phường có lãnh đạo tham gia chôn cất người chết vì Covid-19 đều linh động công việc, đảm bảo quy định phòng chống dịch, công tác chỉ đạo thông suốt, không xảy ra tình trạng "trống lãnh đạo".

Liên quan đến việc lãnh đạo xã Bảo Ninh và phường Hải Thành, TP Đồng Hới (Quảng Bình) trực tiếp tham gia chôn cất người chết vì Covid-19, dư luận đã đặt ra câu hỏi liệu có tình trạng "trống lãnh đạo" khi các cán bộ của xã, phường này phải cách ly.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.

Theo ông Hiếu, mọi công tác mai táng người chết vì Covid-19 được địa phương thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch; các cán bộ tham gia vào công tác này đều đã tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 và mặc đồ bảo hộ, sát khuẩn đầy đủ.

Chính quyền xã Bảo Ninh chôn cất người mất vì Covid-19.

Sau khi thực hiện mai táng, các cán bộ lãnh đạo xã này đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo an toàn. Ông Hiếu cũng cho biết, lãnh đạo xã hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn chỉ đạo công tác tại địa phương thông suốt.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cũng đã được xã Bảo Ninh phân công công việc chặt chẽ, cụ thể. Trong đó có các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch xã để đảm bảo công việc thông suốt, không để xảy ra tình trạng "trắng" lãnh đạo tại địa phương.

Về phía lãnh đạo TP Đồng Hới, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch thành phố này cũng cho biết, việc lãnh đạo xã Bảo Ninh và phường Hải Thành trực tiếp đi mai táng người mất vì Covid-19 là việc làm bất đắc dĩ, tuy nhiên trong việc này cũng cần biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong tình huống cấp bách.

Theo ông Đan, nói về nguyên tắc thì có thể là chưa đúng, tuy nhiên việc làm vừa rồi của các xã, phường về mặt đạo lý thì rất đáng biểu dương. Cũng theo ông Đan, tới đây lãnh đạo TP Đồng Hới sẽ chỉ đạo ngành y tế ưu tiên tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho lực lượng xung kích ở xã, phường để họ có thể yên tâm tham gia công việc, không để tình huống như vừa rồi tái diễn.

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua tại xã Bảo Ninh và phường Hải Thành, TP Đồng Hới đã có những trường hợp mất vì Covid-19. Do địa phương không có lò hỏa táng, các đơn vị dịch vụ mai táng từ chối, người nhà của người chết vì Covid-19 lại đang phải cách ly nên lãnh đạo xã Bảo Ninh và phường Hải Thành buộc phải trực tiếp tham gia mai táng người mất vì Covid-19.

Mọi công tác chôn cất người mất vì Covid-19 đều đảm bảo an toàn cho cộng đồng và vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo đúng quy định.

Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, đối với trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn thì có hai phương án xử lý: Thứ nhất là hỏa táng, thứ hai là an táng theo nguyện vọng gia đình.

Công tác bảo hộ, khử khuẩn đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các công tác phòng chống dịch.

Trường hợp an táng theo phong tục địa phương, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình để thực hiện chặt chẽ các quy định liên quan đến phòng dịch; xử lý thi thể, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và an toàn vệ sinh môi trường.

Về phía Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, ông Phan Xuân Hào, Phó Giám đốc Sở này cũng cho biết, việc mai táng người mất vì Covid-19 được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Phan Xuân Hào, vì là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra trường hợp có người mất vì Covid-19, các địa phương chưa nắm rõ các quy định, trình tự nên có thể lúng túng.

