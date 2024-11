Không nhờ "người quen", lãnh đạo cấp trên tác động bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An vừa có "tâm thư" gửi đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh để chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn Vĩnh Phúc sẽ có những bước đột phá quan trọng thông qua công tác cán bộ.

Đầu thư, ông Dương Văn An khẳng định thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong kiện toàn, thay thế, bổ sung, bố trí cán bộ cho những nơi khuyết, thiếu do bị xử lý hình sự, bị kỷ luật hoặc nghỉ hưu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An (Ảnh: Thanh Huyền).

"Nhìn chung, công tác cán bộ được thực hiện công tâm, khách quan; trên cơ sở yêu cầu công việc, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, sự tín nhiệm của tập thể để lựa chọn đúng người, đúng việc", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận định.

"Bài học đắt giá cần rút ra"

Từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Dù vậy, theo ông, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa thực chất, dẫn đến bố trí cán bộ chưa phù hợp.

"Một bộ phận cán bộ trình độ, năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số ít suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự. Đây là bài học đắt giá cần rút ra trong công tác cán bộ và phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ", Bí thư Vĩnh Phúc thẳng thắn.

Ông An đánh giá Vĩnh Phúc đã bước qua giai đoạn "vàng" của tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh từ năm 2020 đến nay không bền vững, dự kiến giai đoạn 2020-2025 không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu ngân sách sụt giảm; từ năm 2020 đến nay năm sau thấp hơn năm trước.

"Yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên, cùng người dân, doanh nghiệp cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, kế thừa, phát huy kinh nghiệm và thành tựu mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng nên, tìm hướng đi mới, đột phá, không bỏ lỡ cơ hội phát triển trong giai đoạn mới", ông An nhận định.

"Không tác động, can thiệp để đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ..."

Dẫn lại căn dặn của Bác Hồ "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định, công tác cán bộ là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".

Thư của ông An cũng trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm "cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, quyết định mọi việc", là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định công tác cán bộ là một trong 3 đột phá trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y ông Bùi Huy Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Thanh Nga).

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khái quát: "Chúng ta cần dồn nhiều công sức, tâm huyết, với trách nhiệm cao và sự trong sáng cho công tác cán bộ. Phải quyết tâm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ của tỉnh có phẩm chất, uy tín, trình độ, năng lực đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức đưa tỉnh vững bước đi lên".

Để đạt được những kỳ vọng đó, ông cho rằng phải lựa chọn những cán bộ thật sự có đức, có tài, tâm huyết, vì dân, vì nước, vì lợi ích chung. Trong đó lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công việc và uy tín là thước đo, là tiêu chí hàng đầu.

Thực hiện các nội dung công tác cán bộ, nhất là đánh giá, nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải được bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định.

"Kiên quyết không để "lọt" vào cấp ủy khóa mới những người có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm", Bí thư Dương Văn An chỉ rõ.

Bên cạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu từng cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng khi xem xét, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ vào vị trí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

"Không tác động, can thiệp để đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tín nhiệm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với "người nhà", "người quen". Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tự giác không nhờ "người thân", "người quen", lãnh đạo cấp trên tác động để xin quy hoạch, xin sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm chức vụ cao hơn hay công việc "tốt" hơn", Bí thư Vĩnh Phúc nêu rõ quan điểm.

Cuối thư, Bí thư Vĩnh Phúc bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành và cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm với sự trong sáng vì sự nghiệp chung khi thực hiện công tác cán bộ.