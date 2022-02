Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/2), không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay không khí lạnh sẽ được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Miền Bắc không mưa, tiếp tục rét hại. (Ảnh: Hữu Nghị).

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay, không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Do không khí lạnh lại được tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 24/2.