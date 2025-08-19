Khởi công nhà ga T2 Cát Bi hơn 2.600 tỷ đồng

Ngày 19/8, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Sự kiện diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được lựa chọn là một trong các điểm cầu trực tuyến quốc gia. Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của dự án không chỉ với sự phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng mà còn trong việc hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Việt Cường).

Dự án nhà ga T2 Cát Bi do ACV làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 2.689 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng. Công trình được xây dựng tại phường Hải An, trên diện tích khoảng 23.200m², với công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, tương ứng 1.500 hành khách/giờ cao điểm. Khi có nhu cầu, công trình có thể mở rộng để đạt 10 triệu hành khách/năm.

Cùng với kế hoạch mở rộng nhà ga T1 lên 3 triệu khách/năm, dự án sẽ giúp nâng tổng công suất Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đạt 13 triệu khách/năm vào năm 2030. Đây là mục tiêu phù hợp với quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt và chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế với hai tầng nổi, phân luồng đi và đến tách biệt. Công trình kết nối với sân đỗ máy bay bằng bốn cầu ống lồng dẫn khách, trong đó có ba cầu ống code C và một cầu ống đôi có thể khai thác máy bay code E hoặc hai máy bay code C cùng lúc.

Hệ thống làm thủ tục tại ga gồm hai đảo hành lý với 28 quầy (có 5 quầy tự gửi hành lý), 14 ki ốt check-in, hai băng chuyền bốc dỡ và ba băng chuyền trả hành lý đến. Các hạng mục phụ trợ bao gồm khu kỹ thuật, trạm điện, trạm Chiller, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe, cảnh quan và giao thông nội cảng, được xây dựng đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong những năm qua, nhà ga T1 đã phát huy hiệu quả, nhưng công suất thiết kế chỉ 2 triệu hành khách/năm, nay đã vượt xa khả năng đáp ứng. Việc xây dựng nhà ga T2 vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và hội nhập quốc tế của Hải Phòng.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nhà ga hành khách T2 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thêm thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới đường bay kết nối Hải Phòng với cả nước và quốc tế.

Công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển logistics, giao thương, giao lưu văn hóa, thu hút đầu tư và khách du lịch trong, ngoài nước. Đồng thời, dự án còn góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, khẳng định vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Hải Phòng.