Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy

Chiều 31/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà (TP Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa có thông tin sơ bộ ban đầu về vụ cháy bãi gửi xe ở số 335 Nguyễn Khoái.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 30/8, tại điểm trông giữ phương tiện ở số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, xảy ra hoả hoạn.

Cảnh sát tham gia chữa cháy tại bãi gửi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Hà Thanh).

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử cán bộ phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường để chỉ đạo và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 13h45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Thắng, vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, diện tích đám cháy khoảng 300m2; ước tính có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, không có ô tô hư hại.

Hàng trăm xe máy bị thiêu rụi, khu vực gầm và thành cầu Vĩnh Tuy bị ám khói đen (Ảnh: Hà Thanh).

Ngoài ra, cơ sở xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ. Vị trí dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cùng phía Sở Xây dựng Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm đánh giá chi tiết vụ cháy, đồng thời lắng nghe các đề xuất giải pháp. Về việc bãi xe có giấy phép hay không, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra", ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, nói.

Bên trong hiện trường có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Văn Thắng).

Theo ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Sức nóng từ đám cháy khiến hàng rào tôn bao quanh bãi xe đổ sập, nhiều vị trí dầm cầu Vĩnh Tuy bị ám khói đen, gây lo ngại về độ an toàn công trình.

Tại hiện trường, vụ cháy bốc khói đen cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.