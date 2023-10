Khánh thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa, Nghệ An

Sáng 18/10, tại cửa bắc hầm Trường Vinh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), Bộ GTVT tổ chức lễ Khánh thành 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

So với thời điểm thông xe tạm từ ngày 1/9, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục còn lại như đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước…

Lễ cắt băng khánh thành 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu (Ảnh: ngọc Tân).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá việc khánh thành 2 dự án cao tốc này là một dấu mốc đáng nhớ khi từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) có thể nối thông tới Diễn Châu (Nghệ An) bằng đường cao tốc.

Lãnh đạo Chính phủ bày tỏ lời cảm ơn đến 6.300 hộ dân đã nhường đất để thực hiện 2 dự án. Ông đề nghị Bộ KH&ĐT cần tính toán quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có các hệ sinh thái kinh tế kết nối với mạch giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ngọc Tân).

"Giao thông đến đâu thì định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch đến đấy, cần phát huy tối đa tiềm năng của đường cao tốc", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT đôn đốc việc bảo trì, bảo dưỡng công trình, hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ, nút giao thông kết nối và triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án.

"Con đường đẹp như dải lụa nhưng 2 bên đường nham nhở thì không được", Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện dự án.

Hai tuyến cao tốc hiện vẫn thiếu trạm dừng nghỉ. Bộ GTVT đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến, cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ có trạm dừng nghỉ tại Km24, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bố trí trạm dừng nghỉ tại Km427+035 (2 bên đường).

Phương tiện di chuyển trên cao tốc mới sau lễ khánh thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43,28km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 5.534 tỷ đồng. Trên tuyến có 2 nút giao liên thông gồm nút giao Vạn Thiện kết nối với quốc lộ 45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành và đường vào nhà máy xi măng Công Thanh.

Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 7.293 tỷ đồng. Trên tuyến có 3 nút giao liên thông gồm nút giao Quỳnh Vinh và Quỳnh Mỹ kết nối quốc lộ 48D; nút giao Diễn Cát kết nối với quốc lộ 7.

Việc hoàn thành 2 dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km; góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây.