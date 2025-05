Khan hiếm cát, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam kiểm tra các mỏ khai thác

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề nghị UBND thành phố phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra hoạt động các mỏ cát đang được cấp phép trên địa bàn tỉnh này, nghiên cứu phương án nâng công suất khai thác nhằm bình ổn thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung cát xây dựng tại thành phố Đà Nẵng đang khan hiếm, giá tăng cao.

Một bãi tập kết cát xây dựng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình trọng điểm, gây khó khăn cho điều hành của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu.

Theo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là rất cao. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến chỉ số tăng trưởng ngành công nghiệp, xây dựng, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% mà thành phố đặt ra.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá toàn diện tình hình cung ứng vật liệu, xây dựng kế hoạch dài hạn để đảm bảo ổn định nguồn cung.

Trước đó, ngày 22/5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc khan hiếm vật liệu cát xây dựng.

Nguyên nhân, một loạt công ty cung cấp bê tông thương phẩm trên thị trường thành phố đã có văn bản bất ngờ thông báo tạm dừng hoặc tăng giá cung cấp bê tông thương phẩm.

Giá cát xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tăng cao trong thời gian gần đây (Ảnh: Hoài Sơn).

Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư thương mại Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam và Công ty Đầu tư thương mại Ph.Y. tạm dừng cung cấp bê tông ra thị trường. Công ty Vinaconex 25 tạm dừng nhận đặt hàng từ ngày 21/5 và chỉ cung cấp "nhỏ giọt" bê tông với giá tăng lên 120.000 đồng/khối từ ngày 22/5.

Còn đối với trạm bê tông Sông Hàn, Công ty Sỹ Kiên Mạnh thông báo chỉ cung cấp cho khách hàng mua số lượng nhiều, khách hàng truyền thống và tăng giá lên 20-30%.

Lý do các công ty này đưa ra là do tình trạng khan hiếm vật liệu cát xây dựng nghiêm trọng khi nguồn cung cát khan hiếm do các mỏ cấp cát cho thị trường Đà Nẵng - Quảng Nam tạm dừng hoạt động.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện tại, ít nhất 4 công trình lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng trực tiếp do thiếu cát. Nếu không có biện pháp ứng cứu kịp thời, nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm có thể xảy ra.

Cũng trong ngày 22/5, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị cung ứng vật liệu và sản xuất bê tông thương phẩm khẩn trương báo cáo tình hình điều chỉnh giá, lý do tăng giá và cung cấp bảng giá tại thời điểm thay đổi.

Riêng các đơn vị sản xuất bê tông phải hoàn tất hồ sơ báo cáo trước ngày 28/5 để phục vụ công tác quản lý giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gần một tháng qua, giá cát xây dựng tại thành phố Đà Nẵng tăng cao. Giá cát xây dựng đã tăng từ 300.000 đồng/khối lên gần 700.000 đồng/khối chỉ trong vòng 2 tuần.

Nguồn cát cung ứng cho thành phố Đà Nẵng hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào tỉnh Quảng Nam, nhưng các mỏ cát ở đây cũng đang dần cạn kiệt.