Khẩn cấp ứng phó hiện tượng "thời tiết rất lạ" chưa từng xảy ra ở Bình Định

Hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị thiệt hại

Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Định họp lên phương án trục vớt số tàu thuyền của ngư dân bị chìm, đắm trong đợt thiên tai bất thường diễn ra từ ngày 31/3 đến nay; đồng thời hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ ngư dân có tàu cá bị chìm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh, từ 30/3-1/4, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn (có nơi mưa lớn trên 300 mm), kèm theo giông, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương ven biển.

Trong đó, nặng nhất là xã ven biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) bị thiệt hại 55 phương tiện khai thác hải sản của 53 hộ (34 tàu thuyền, 17 thúng gắn động cơ, 2 ca nô composite du lịch), ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại 2 phương tiện khai thác thủy sản (một xuồng, một thúng) và một bè du lịch.

Mưa lớn cũng làm nhiều diện tích lúa đang và chuẩn bị thu hoạch ở các địa phương bị ngập úng, ngã đổ hư hại. Nặng nhất là huyện Phù Mỹ với 1.200 ha và TP Quy Nhơn hơn 500 ha.

Ngay khi nhận được thông tin nhiều tàu thuyền của ngư dân bị chìm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đi thị sát, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp các cấp, ngành tăng cường biện pháp khắc phục, hỗ trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

"Ngay trong sáng nay, UBND TP Quy Nhơn đã trích ngân sách thành phố, trước mắt hỗ trợ mỗi hộ có tàu thuyền bị chìm 2 triệu đồng. UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ thêm mỗi tàu công suất dưới 20 CV là 5 triệu đồng, tàu công suất 20-50 CV là 15 triệu đồng. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành liên quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND thành phố chủ trì, trong ngày hôm nay tìm cách trục vớt các tàu cá bị chìm", ông Thanh nói.

Thuê thợ lặn giỏi nhất tham gia trục vớt tàu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng mưa rất to trên diện rộng, gió lớn, kèm theo lốc xoáy. Mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo bà con chủ động kịp thời ứng phó với diễn biến bất thường thời tiết nhưng ảnh hưởng vẫn rất lớn.

"Đây là hiện tượng rất lạ, nằm ngoài dự đoán, vì khu vực này từ trước đến nay bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền để tránh trú bão. Thậm chí, có những năm bão rất lớn giật cấp 12 - 13 nhưng chưa xảy tình trạng này. Nhưng năm nay, gió chỉ cấp 7-8 nhưng kèm xoáy lốc đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền bà con ngư dân", ông Thanh nói thêm.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Quốc Bình - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định - đề nghị phương án sử dụng lực lượng và thiết bị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh khẩn trương trục vớt tàu thuyền của ngư dân tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Cụ thể, dưới biển sẽ huy động 2 tàu sắt, kết hợp thuê thợ lặn giỏi nhất trong tỉnh để lặn tìm vị trí và kết nối thiết bị trục vớt. Trên bờ, địa phương phối hợp cùng các lực lượng khác sử dụng xe tải để kéo tàu, thuyền chìm vào bờ, sau đó sẽ báo cáo thiệt hại và bàn giao tàu cho ngư dân.

Thống nhất với phương án do Đại tá Trần Quốc Bình đề xuất, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai công tác trục vớt ngay từ chiều 1/4.

Phú Yên: Tìm thấy một nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích

Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn S. (40 tuổi, trú thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) - một trong 2 nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích trên vùng biển xã An Hòa Hải.

Sóng biển tàn phá tại An Hòa Hải.

Trước đó, sáng 31/3, cháu Trần Văn T. (14 tuổi, trú thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải) và ngư dân Nguyễn S. bị gió lốc cuốn mất tích tại vùng biển nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải.

Các lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng biển lớn nên đến sáng 1/4 mới tìm được và đưa thi thể anh Nguyễn S. vào bờ. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích còn lại.