Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Tô Anh Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh - Trợ lý ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Riêng ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Khởi tố 18 bị can liên quan "chuyến bay giải cứu"

Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", sau 8 tháng điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 18 người.

Trong số 18 bị can, tại Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ có chuyên viên Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Nguyễn Tiến Thân và Vụ trưởng Nguyễn Thanh Hải.

Tại Bộ Ngoại giao có 5 bị can đã bị khởi tố, điều tra là Tô Anh Dũng - Thứ trưởng; Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng - Cục phó Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự và Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự.

Theo Bộ Công an, các chuyến bay giải cứu nói trên thực hiện từ tháng 12/2020, đã bay gần 2.000 chuyến trong đợt dịch Covid-19. Tổ công tác của chuyến bay gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, GTVT, Y tế và Quốc phòng. Theo điều tra ban đầu, mỗi chuyến bay "giải cứu" thu lợi vài tỷ đồng; số tiền nghi đưa hối lộ là hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.