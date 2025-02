Khách thuê xe, gửi định vị cho chủ tìm: Hai người nước ngoài chưa trả tiền

Ngày 27/2, anh Lê Ngọc Anh (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, anh vẫn chưa nhận được phản hồi của hai du khách Thổ Nhĩ Kỳ về đề nghị thanh toán tiền thuê xe và các chi phí phát sinh.

Hai chiếc xe bị du khách bỏ lại trên vỉa hè ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Do đó, anh Lê Ngọc Anh phải đến Công an phường Trần Phú làm thủ tục nhận xe. Do trục trặc về giấy tờ nên anh phải di chuyển từ thành phố Quy Nhơn đến thành phố Quảng Ngãi nhiều lần mới hoàn tất được thủ tục liên quan.

Hai du khách Thổ Nhĩ Kỳ thuê xe tại thành phố Quy Nhơn và bỏ lại trên vỉa hè ở thành phố Quảng Ngãi (Ảnh: Ngọc Anh).

Du khách thuê hai chiếc xe từ ngày 8/2. Tổng chi phí du khách cần thanh toán là 5 triệu đồng. Trong đó có 2 triệu đồng tiền thuê xe, phần còn lại là chi phí đi lại làm thủ tục nhận xe.

"Lúc đầu hai du khách báo đã về nước, yêu cầu tôi tính tổng chi phí rồi gửi thông tin để họ thanh toán. Sau khi lấy được xe, tôi đã liên hệ nhưng họ không phản hồi. Suốt một tuần qua tôi nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng hai du khách này không trả lời", anh Ngọc Anh nói.

Anh Ngọc Anh cho biết thêm, hai du khách thuê xe thông qua một đơn vị làm dịch vụ lưu trú. Do đó anh đã chủ quan không giữ lại giấy tờ tùy thân của du khách.

"Tôi đã lấy được hai chiếc xe, còn tiền thuê xe và chi phí phát sinh chắc không lấy được. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm khi cho khách thuê xe", anh Ngọc Anh chia sẻ.

Một trong hai chiếc xe máy anh Ngọc Anh cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ thuê (Ảnh: Ngọc Anh).

Như Dân trí phản ánh, khoảng 0h ngày 14/2, anh Lê Ngọc Anh nhận được tin nhắn từ hai du khách người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ thông báo có việc nên phải về nước gấp.

Những du khách này gửi cho anh Ngọc Anh một video quay lại cảnh hai chiếc xe máy được dựng ngay ngắn trên vỉa hè. Chìa khóa và mũ bảo hiểm được bỏ vào cốp xe. Du khách cũng gửi định vị nơi để xe máy cho anh Ngọc Anh đi tìm.

Sau khi về nước, du khách Thổ Nhĩ Kỳ liên hệ với anh Ngọc Anh cho biết, khi đang chạy xe đến thành phố Quảng Ngãi đã nhận được tin có người nhà ốm nặng. Do đó họ buộc phải để hai chiếc xe máy trên vỉa hè thành phố Quảng Ngãi rồi về nước.

Hai du khách, tự giới thiệu là mẹ con, họ vẫn giữ liên lạc với anh Ngọc Anh và đề nghị anh tổng hợp phí thuê xe để họ chuyển tiền thanh toán.