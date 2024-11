Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên

UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899-29/12/2024) và Hội nghị Cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên qua 125 năm xây dựng và phát triển; biểu dương những thành tựu của Vĩnh Yên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đây là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố; tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Yên trong những năm tới.

Một góc thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Sông Hồng Thủ Đô).

"Chương trình kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên và Hội nghị cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng phải được tổ chức đúng quy mô, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, mang đậm đà bản sắc và dấu ấn của thành phố trẻ Vĩnh Yên anh hùng, thật sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng", kế hoạch nêu rõ.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên và tổ chức Hội nghị cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đã được bố trí trong ngân sách thành phố năm 2024 và nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn hợp pháp khác.

Công an thành phố Vĩnh Yên được giao đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng, phân tuyến tại các điểm đỗ phương tiện giao thông tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, khách sạn Dicstar.

Ngày 29/12/1899 Vĩnh Yên được thành lập là trung tâm tỉnh lỵ, từ tháng 3/1968 Vĩnh Phúc sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú.

Thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Vĩnh Yên trở lại là trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/1/1997.

Năm 2004, Vĩnh Yên được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và công nhận là đô thị loại III; năm 2006 là thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; năm 2014 Vĩnh Yên vinh dự được công nhận là đô thị loại II.Đô thị Vĩnh Yên đến nay vừa tròn 125 năm.