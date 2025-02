Huy động 2.500 người, tạo 5 vòng bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần ở Nam Định

Lễ Khai ấn đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025, được tổ chức vào giờ Tý đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng (tức đêm 11, rạng sáng 12/2) trong khuôn viên Đền Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Người dân, du khách thập phương đến đền Trần cầu lộc, cầu tài trước giờ Khai ấn (Ảnh: Đức Văn).

Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch, huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng ăn xin, tội phạm trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội.

Cụ thể, các lực lượng tổ chức 5 vòng bảo vệ, gồm: Trong khuôn viên đền Trần (vòng 1, vòng 2) thực hiện nhiệm vụ mời các đại biểu vào đền dự và làm lễ Khai ấn theo quy định của Ban tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự lễ Khai ấn trong đền.

Trước đền Trần có hàng rào sắt tạo lối đi để kiểm soát phù hiệu, giấy mời đại biểu vào trong đền trong giờ làm lễ Khai ấn (Ảnh: Đức Văn).

Khu vực xung quanh tường bao bên ngoài đền (vòng 3) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hàng rào trước cổng và toàn bộ tường bao xung quanh đền, chống người vượt rào từ bên ngoài vào trong đền; kiểm soát phù hiệu, giấy mời đại biểu vào trong đền.

Những mâm lễ được di chuyển vào bên trong đền Trần chuẩn bị cho giờ Khai ấn (Ảnh: Đức Văn).

Vòng 4 bảo đảm trật tự trên tuyến đường Trần Thừa và bảo vệ tuyến đường an ninh (phòng cháy chữa cháy, cứu thương và phục vụ công tác tổ chức) gồm trên 200 cán bộ, chiến sỹ.

Vòng 5, bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tuyến đường dẫn về khu vực đền Trần, trong đó tập trung tuyến quốc lộ 10, phân luồng đường giao thông; tuần tra cắm chốt, điều hòa giao thông; phân luồng các phương tiện vào địa bàn TP Nam Định từ xa…