Họp khẩn trong đêm, di dời hơn 1.800 người dân trước giờ bão Kajiki đổ bộ

Đêm 24/8, UBND phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá tiến hành cuộc họp khẩn để phòng chống cơn bão số 5. Tại cuộc họp UBND phường Nghi Sơn đã lên phương án di dời người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Theo báo cáo của UBND phường Nghi Sơn, trên địa bàn phường có hơn 500 hộ dân với khoảng 1.800 người nằm trong khu vực cần được di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị chức năng của UBND phường Nghi Sơn hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Đức Văn).

Ngay sau cuộc họp, các đơn vị chức năng của UBND phường Nghi Sơn đã đến một số dân nằm trong vùng nguy hiểm để vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, con người... đến các điểm tập trung an toàn được UBND phường chuẩn bị.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đêm 24/8, trước giờ bão số 5 đổ bộ, các lực lượng chức năng phường Nghi Sơn, đã đến tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình anh Đậu Văn Quang, tổ dân phố Nam Sơn, nằm trên địa bàn xung yếu, nguy cơ sạt lở cao, di chuyển đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Nghi Sơn, đến vận động, hỗ trợ gia đình anh Đậu Văn Quang di dời đến nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Đức Văn).

Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn cho biết: "Theo kế hoạch đến 8h ngày 25/8, toàn bộ những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sẽ được di dời đến nơi an toàn. UBND phường quán triệt cán bộ, người dân việc không được lơ là, chủ quan với cơn bão số 5".

Cũng theo báo cáo của UBND phường Nghi Sơn, tổ công tác của phường Nghi Sơn đã tuyên truyền, vận động 760 tàu, thuyền/1.720 lao động về nơi neo đậu an toàn trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND phường đã hướng dẫn người dân nuôi trồng thuỷ hải sản ở đảo Mê thực hiện gia cố lồng bè để phòng, chống bão. Toàn bộ các hộ dân đã vào bờ an toàn.

Đồng thời, UBND phường đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương tiện di chuyển cần thiết phục vụ công tác sơ tán, di dời dân.