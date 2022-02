Hơn 500 xe vi phạm bị camera phát hiện ngày mùng 3 Tết

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong ngày 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người tử vong, 19 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ, làm 14 người tử vong.

Đáng chú ý, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 2/2 tại tỉnh Vĩnh Long khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, chiều 2/2, tại km33 đường tỉnh 901, thuộc ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) xe mô tô do Lê Văn Đông (SN 1955, trú tại xã Tân Quới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long) điều khiển lưu thông hướng Tân Quới Trung - Tân An Luông, chở theo 2 người đã va chạm với xe khách do Nguyễn Minh Thiện (SN 1972, trú tại xã Tân Quới Trung) điều khiển.

Hậu quả, hai người trên xe mô tô chết tại hiện trường, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ô tô, 394 xe mô tô; tước 66 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý là 161 trường hợp; vi phạm các quy định về ma túy: một trường hợp; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát: 527 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT trực 100% quân số, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.