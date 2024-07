Hơn 3.800 tỷ đồng làm quốc lộ 50B nối TPHCM - Long An - Tiền Giang

Quốc lộ 50B dài 55km, đi qua 3 địa phương TPHCM - Long An - Tiền Giang, đóng vai trò thúc đẩy phát triển các đô thị, cụm công nghiệp, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, dự án đến nay chưa được nghiên cứu phương án đầu tư.

Sở GTVT TPHCM kiến nghị Bộ GTVT chủ trì tổ chức nghiên cứu phương án đầu tư trục đường này để có cơ sở so sánh, lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp.

Nội dung được nêu trong công văn khẩn của Sở GTVT TPHCM gửi Bộ GTVT về tình hình đầu tư các dự án kết nối giao thông TPHCM đến Long An và Tiền Giang.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quốc lộ 50B dài 55km sẽ là trục đường đô thị nối TPHCM - Long An - Tiền Giang. Tuy nhiên, tuyến đường chưa được thể hiện tại các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

Công trường dự án mở rộng quốc lộ 50 nối TPHCM - Long An đang được triển khai (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Mới đây, quốc lộ 50B đã được bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến trong quý III năm nay, UBND TP trình cấp thẩm quyền thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt 2 đồ án quy hoạch này.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án dự kiến khoảng 3.800 tỷ đồng, với chi phí xây dựng gần 2.400 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 431 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, dự phòng.

Trong đó, điểm đầu kết nối với dự án nối đường Phạm Hùng hiện hữu, cầu Kênh Cây Khô (thuộc xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM). Điểm cuối tại vị trí kết thúc vòng xoay sau cầu Cần Giuộc phía tỉnh Long An (thuộc xã Long Hậu - huyện Cần Giuộc, Long An).

Hiện hồ sơ đề xuất dự án do Liên danh Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM, Công ty TNHH Nhất Nguyên An và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 lập, nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do Luật Đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) không quy định hình thức BT (đầu tư - chuyển giao), đơn vị lập đề xuất dự án đã dừng việc đề xuất dự án.

Hồi tháng 5/2020, UBND TPHCM, UBND tỉnh Long An và Tiền Giang đã có công văn gửi 3 cơ quan là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ GTVT, để đề xuất phương án đầu tư xây dựng đoạn tuyến ở Long An, Tiền Giang, đồng thời hỗ trợ vốn đầu tư 3 cầu trên tuyến.

Trong đó, đoạn từ Phạm Hùng đến quốc lộ 50 tại ngã tư Tân Kim (Long An) dài 6,8km, quy mô 6 làn xe, rộng 40m, do TPHCM đầu tư. Riêng đoạn từ ngã tư Tân Kim đến Trung Lương dài 45,9km, chia tiếp làm 2 đoạn, đoạn một từ Tân Kim đến cầu vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 15,9km, quy mô 10 làn xe, đoạn từ sông Vàm Cỏ Đông đến cuối tuyến quy mô 6 làn xe. Sơ bộ, tổng mức đầu tư là 16.197 tỷ đồng, với phần cầu là 4.500 tỷ đồng, phần đường khoảng 11.650 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn báo cáo Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, đề xuất sử dụng vốn tài trợ của Hàn Quốc khoảng 4.797 tỷ đồng xây 3 cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.