Ngày 22/11, tại Đồn Biên phòng Mỹ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các đường ống khí trên biển.

Tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn đường ống khí trên biển cho các chủ phương tiện và thuyền trưởng (Ảnh: Công Cường).

Tại buổi tuyên truyền, hơn 200 chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá của ngư dân Bình Định hoạt động đánh bắt vùng khơi (có chiều dài 15m trở lên) được giới thiệu về các công trình đường ống dẫn khí dưới đáy biển.

Theo PVEP, đặc thù của ngành công nghiệp khí có nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và phương tiện khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị chức năng vận động cho ngư dân không neo đậu, đánh bắt, nuôi trồng hải sản; không khai thác phế liệu, nổ mìn… trong khu vực hành lang an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Tổ chức tuyên truyền Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh dầu và khí. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho ngư dân khi phát hiện, tố giác những hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Công Cường).

Dịp này, PVEP và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã trao tặng 10 chiếc xe đạp (mỗi chiếc 3 triệu đồng), cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích cao trong học tập, ở 5 xã khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định, với tổng số tiền là 30 triệu đồng.