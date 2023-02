Hơn 15.000 tân binh Cảnh sát cơ động bước vào khóa huấn luyện

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 15.235 tân binh ở trên 61 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sáng nay (17/2), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) (K02 - Bộ Công an) tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Quý Mão 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, năm 2023, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 15.235 tân binh trên 61 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất hiện có, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thống nhất giao 2 Trung tâm huấn luyện và 10 Trung đoàn CSCĐ tổ chức tiếp nhận huấn luyện tại 16 địa điểm trên phạm vi cả nước.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết thêm, đơn vị xác định công tác huấn luyện tân binh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Do đó, từ tháng 10/2022, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai kế hoạch với một số nhiệm vụ như: Phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương để tuyển đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng tân binh; Rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi huấn luyện, thao trường, bãi tập, vũ khí, phương tiện... nhằm đảm bảo công tác huấn luyện được tốt; Lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp huấn luyện để tiến hành tập huấn phục vụ cho công tác huấn luyện tân binh được tốt;

K02 cũng chuẩn bị kỹ các nội dung, chương trình các khóa huấn luyện, kết hợp huấn luyện chính khóa với huấn luyện ngoại khóa.

"Hôm nay ngay sau lễ khai giảng, chúng tôi đã phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh. Mục đích cuối cùng là làm sao huấn luyện cho tân binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và có tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân", Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nói.

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật; biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị. Tân binh sẽ được tham gia một số đội hình chiến đấu cơ bản của lực lượng CSCĐ; được học một số kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trước khi trở thành tân binh của Trung đội 1, Đại đội 12, Tiểu đoàn 2, Đỗ Đại Dương (27 tuổi) đã tốt nghiệp Trường Đại học GTVT và bảo vệ xong luận văn thạc sĩ về quản lý xây dựng.

Dương chia sẻ lý do nhập ngũ, trước hết là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ngoài ra, em biết năm nay nhà nước rất quan tâm đến công dân nhập ngũ và có chính sách mới tạo thêm nhiều cơ hội cho những tân binh đã tốt nghiệp đại học sau này có nguyện vọng sẽ được tham gia lực lượng công an chính quy.

"Em được biết, nếu tân binh đã tốt nghiệp đại học, sau 2 năm nghĩa vụ mà hoàn thành tốt nhiệm vụ và được kết nạp Đảng thì sẽ có cơ hội được tuyển thẳng để đào tạo chương trình văn bằng 2 của các trường công an chính quy. Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành công an chính quy", tân binh Đỗ Đại Dương chia sẻ thêm.

Hôm nay, sau lễ khai giảng, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức phát động trồng cây tại 3 địa điểm: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1; Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tại Quảng Ninh và Tiểu đoàn CSCĐ số 3-E24 tại Yên Bái, với số lượng gần 6.000 cây xanh trên tổng diện tích gần 32ha.

Năm 2023, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ ít nhất trồng từ 1-3 cây xanh. Bộ Tư lệnh CSCĐ đã xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu hướng đến trồng 150.000 cây xanh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, trước mắt là trồng 50.000 cây trong năm 2023.

"Thông qua hoạt động trồng cây xanh chúng tôi muốn giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường và ý thức xây dựng cảnh quan đơn vị, địa phương nơi đóng quân", Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nói thêm.