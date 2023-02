Tốt nghiệp loại xuất sắc, chàng cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ngày 9/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Năm nay, Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận 351 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, tăng 51 chỉ tiêu so với năm 2022, trong đó có 1 nữ, tất cả đều tốt nghiệp THPT trở lên.

Gần 17 % có trình độ đại học, cao đẳng và có 1 đảng viên; chất lượng sức khỏe đều đạt yêu cầu. Sau khi tiếp nhận, các công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được huấn luyện theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an trong thời gian 3 tháng gồm: Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an,...

Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Chính trị học Trường Đại học Cần Thơ và có công việc ổn định tại một trường đại học với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng nhưng thanh niên Trần Đức Thắng (xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chọn gác lại tất cả, tình nguyện đăng kí lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đặc biệt, trong số 351 thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay tại tỉnh Hậu Giang, Thắng là người duy nhất được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bố mẹ tân binh Trần Đức Thắng dặn dò con trước khi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Chàng cử nhân tâm sự, công việc ổn định nhưng trách nhiệm với Tổ quốc còn lớn hơn. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi thấy thông báo của địa phương về việc tuyển chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân, Thắng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Khi nhận tin trúng tuyển, cậu vô cùng vui mừng vì được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, bởi đây là mơ ước từ thuở nhỏ của chàng cử nhân.

Những ngày Tết, Thắng háo hức chờ đến ngày nhập ngũ để có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước. Hành trang nhập ngũ của tân binh Trần Đức Thắng quý giá nhất có lẽ là sự động viên của các thành viên trong gia đình.

Trước ngày con lên đường nhập ngũ, ông Trần Văn Sửu (bố Trần Đức Thắng) ân cần dặn dò con trai tập trung rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Bản thân tôi thấy rõ trách nhiệm của người công dân khi lớn lên phải có nhiệm vụ bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Tôi thấy, cần phải động viên con mình, để con sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc", ông Sửu tâm sự.

Mang trong mình hoài bão, mong muốn được rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn về mọi mặt và cống hiến trong môi trường quân ngũ, ngay khi vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, thanh niên Ngô Ngọc Yên (xã Trường Long A, huyện Châu Thành A) đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Yên tâm sự, từ nhỏ mong muốn trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ Tổ quốc. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu, cùng chung lý tưởng của các thanh niên lên đường nhập ngũ 2023.