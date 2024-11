Hơn 1.000m2 nhà xưởng ở Hải Phòng bị lửa thiêu rụi trong đêm

Khoảng 23h30 ngày 23/11, vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Đông A ở Lô K4 Khu công nghiệp Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07 - Công an Hải Phòng) đã huy động 15 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa.

Ngoài lực lượng PC07 Công an Hải Phòng, Công an các quận Hồng Bàng, An Dương, An Lão, Kiến An, cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh công an cung cấp).

Theo công an, diện tích vụ cháy rộng khoảng 1.000m2. Bên trong đám cháy chủ yếu là linh kiện nhựa của máy giặt, nguyên liệu nhựa, gỗ nhựa các loại, nên rất dễ cháy.

Khi tới hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng phun nước vào đám cháy và sang các xưởng bên cạnh để đề phòng lửa cháy lan.

Đến 2h26 ngày 24/11, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, do chất cháy là nhựa có nhiều khói khí độc và cháy âm ỉ nên lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước chống cháy lại, không để cháy lan vào các kho hàng, nhà xưởng bên cạnh.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không thiệt hại về người. Dù vậy, vụ hỏa hoạn gây sập hơn 1.000m2 nhà xưởng.

Công an Huyện an Dương đã tiếp nhận, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.