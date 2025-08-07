Hơn 100 người tham gia tìm nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Trưa 7/8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết địa phương đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cách đây 3 ngày.

Theo đại diện địa phương, từ ngày 5/8 đến nay đã có hơn 100 người cùng tham gia tìm kiếm anh Cường. Ngoài nhân lực, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động thêm chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nhiều lực lượng thuộc tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (Ảnh: Lê Minh).

“Từ chiều hôm qua đến nay, các lực lượng đã tỏa ra các hướng trên núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu tích của Cường”, ông Minh cho hay.

Thông tin từ gia đình cung cấp, Cường đang làm việc tại một tiệm đậu hũ nóng trên đường Trường Sa, phường Nam Nha Trang do bà T.T.T.L. làm chủ.

Bà L. cho hay, vào sáng 4/8, trước khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, Cường có nói vào camera trong nhà của bà rằng đây là lần đầu tiên nam thanh niên leo núi này, nên sợ bị lạc. Nam thanh niên dặn dò, nếu 18h cùng ngày không thấy Cường về thì báo cho công an.

Chân dung anh Cường (Ảnh: Phúc Đạt).

Đến đêm 4/8, khi không thấy Cường về nhà, bà L. cố gắng liên lạc với nam thanh niên qua điện thoại nhưng bất thành.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, 9h ngày 4/8, anh Cường điều khiển xe máy mang biển số 85B1-909.74 đến gửi xe tại địa chỉ 79C đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Đến đêm cùng ngày, người thân mất liên lạc với Cường. Người nhà đã đăng thông báo tìm kiếm từ ngày 5/8 và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.