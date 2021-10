Quảng Ninh tạo mọi điều kiện đón người dân từ phía Nam trở về

Dân trí Người dân Quảng Ninh có nhu cầu trở về tỉnh từ vùng dịch sẽ được miễn toàn bộ kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc, kinh phí tổ chức cách ly tập trung, tiêm ngay vaccine...

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét nghiệm và cách ly miễn phí với người dân từ phía Nam trở về.

Đây là động thái của tỉnh này nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa để đón tất cả người dân là công dân tỉnh Quảng Ninh và gia đình đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…) có nhu cầu trở về địa phương.

Theo văn bản số 7145 Quảng Ninh mới ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo:

Các công dân có nhu cầu trở về khẩn trương liên hệ, thông tin đến UBND các cấp xã nơi cư trú. Cấp xã tổng hợp, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố ngay khi nhận được thông tin từ người dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có người dân đăng ký trở về khẩn trương phối hợp cùng gia đình bố trí phương tiện đón công dân; bố trí lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh để kịp thời tiếp nhận, đưa về địa phương (yêu cầu bố trí phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không bắt buộc phải sử dụng xe cứu thương).

Trường hợp người có phương tiện đi lại bằng ô tô đảm bảo an toàn phòng, chống dịch có thể cho phép di chuyển về nơi cách ly để giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đồng thời thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; bố trí cách ly y tế tập trung hoặc tổ chức cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Toàn bộ kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc (đối với cả trường hợp cách ly tập trung và cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà), kinh phí tổ chức cách ly tập trung (nếu có bao gồm kinh phí ăn uống, lưu trú) của người dân trở về địa bàn do UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí; người dân không phải chi trả.

Trường hợp công dân cách ly y tế tại nơi cư trú có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp UBND cấp xã chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo UBND huyện để có giải pháp hỗ trợ toàn bộ lương thực, thực phẩm thiết yếu để đảm bảo thực hiện cách ly an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

UBND các các địa phương có chốt kiểm soát chỉ đạo lực lượng kiểm soát chủ động bố trí khu vực phù hợp sẵn sàng để người dân chờ giải quyết thủ tục về tỉnh; thông tin đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để thu xếp về phương tiện (trong trường hợp người trở về không có phương tiện) đón người về địa phương và thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm.

Quá trình triển khai thực hiện cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi công dân, hỗ trợ tối đa về thủ tục; đặc biệt lưu ý người già, phụ nữ có thai, trẻ em và các trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ khác.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có người từ vùng dịch về địa phương có trách nhiệm tổng hợp đề nghị sở Y tế bố trí nguồn vaccine tiêm ngay cho người dân theo chỉ định, quy định đối với các trường hợp người dân chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ vaccine.

Kịp thời hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn khi trở về địa phương về ăn ở, sinh hoạt, việc làm, đào tạo nghề, học tập… theo nghị quyết của HĐND tỉnh về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch trên địa bàn và các quy định có liên quan của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt, tổng hợp nhu cầu việc làm, đào tạo để đảm bảo đời sống, việc làm cho người dân; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu, địa phương có người từ vùng có dịch tổng hợp đề nghị Sở Y tế bố trí nguồn vắc xin tiêm ngay cho người dân theo chỉ định, quy định đối với các trường hợp người dân chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ vắc xin (Ảnh minh họa).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho người dân ngay khi có đề nghị của các địa phương, đảm bảo an toàn tiêm chủng và quy định hiện hành; chỉ đạo Bệnh viện số 2 sẵn sàng tiếp nhận, điều trị đối với trường hợp F0 (nếu có).

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Trưởng Công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình người dân có nhu cầu trở về địa phương, phối hợp thật chặt chẽ với UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức đưa đón người dân về nơi cư trú, cách ly, theo dõi đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi tối đa, an toàn ở mức cao nhất.

An Nhiên