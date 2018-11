Hơn 10 vạn con tôm nuôi chết trắng hồ, nghi do bị đầu độc

Quảng Nam:

Ngày 13/11, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Minh Thêm cho biết, khoảng 23h ngày 12/11, khi ông ra các hồ nuôi tôm của gia đình kiểm tra thì phát hiện tôm bắt đầu chết và nổi trên hồ, dạt vào bờ. Khi kiểm tra lại thì ông phát hiện rất nhiều con tôm bị chết nằm dưới đáy hồ.

Ông Đỗ Minh Thêm buồn bã khi tôm của ba hồ nhà ông bị chết sạch

Mặc dù gia đình ông đã dùng hết các biện pháp xử lý nhưng đến sáng ngày 13/11, hơn 10 vạn con tôm thẻ chân trắng đang nuôi trong ba hồ của ông đã chết sạch. “Gia đình tôi đã nhiều năm nuôi tôm nhưng đây là lần đầu tiên các hồ nuôi tôm chết nhiều như vậy. Tôi nghi có kẻ xấu thả thuốc trừ sâu xuống các hồ nuôi tôm của gia đình mình để phá hoại”, ông Thêm nói.

Ba hồ nuôi tôm của gia đình ông Thêm có diện tích khoảng 7 sào (500m2/sào) mặt nước, gia đình ông đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua hơn 10 vạn con tôm giống. Có một hồ mới thả tôm giống được hơn 1 tháng, còn hai hồ khác mới thả được khoảng 25 ngày.

Người dân phụ giúp gia đình ông Thêm vớt tôm chết dưới hồ

Ông Thêm ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng, coi như trắng tay vụ nuôi tôm này. Trong ngày 13/11, ông Thêm đã nhờ người thân đến phụ kéo tôm chết đưa lên bờ để đi tiêu hủy.

Điều đáng nói theo ông Thêm, nhiều hộ nuôi tôm bên cạnh gia đình ông không bị gì. Ông nghi ngờ có thể bị kẻ xấu hãm hại ông, lấy thuốc trừ sâu đổ xuống hồ để đầu độc đàn tôm của ông.

Hơn 10 vạn con tôm nuôi của ông Đỗ Minh Thêm chết trắng chỉ sau một đêm, thiệt hại hơn 500 triệu đồng

Ông Trương Công Bình - Phó Chủ tịch xã Tam Hòa - cho biết, chính quyền xã đã nhận được thông tin về việc 3 hồ nuôi tôm của gia đình ông Đỗ Minh Thêm bị chết hàng loạt. Xã đã báo cáo sự việc lên huyện Núi Thành, đồng thời cử cán bộ phối hợp với Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Nam đến lấy mẫu nước và tôm chết đem đi kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân.

Nghi ngờ đây là vụ phá hoại, ông Thêm cũng đã báo cáo sự việc cho Công an huyện Núi Thành. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Công an huyện Núi Thành - cho biết, Công an huyện cũng đã nhận được trình báo của ông Đỗ Minh Thêm về việc nghi có kẻ xấu thả thuốc độc xuống các hồ nuôi tôm của gia đình. Hiện Công an huyện đã cử lực lượng đến để điều tra nguyên nhân sự việc này.

C.Bính