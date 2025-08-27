Hôm nay sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

20h ngày 27/8, trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành:

- Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

- Lực lượng pháo lễ.

- Lực lượng không quân bay chào mừng.

- Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.

- Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).

- Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Buổi tổng hợp luyện diễn ra vào tối 24/8 trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận ngay từ rạng sáng 27/8, hàng trăm người dân từ khắp nơi đã mang theo ô, thậm chí cả lều ngồi chọn chỗ tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, Hùng Vương - Trần Phú.

Sáng nay, Hà Nội tiếp tục có mưa nặng hạt khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trong các ngày 25 và 26/8 Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, phố ngập úng.

Khối xe pháo quân sự tham gia buổi tổng hợp luyện ngày 24/8, trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đến 6h ngày 27/8 trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 20 điểm ngập úng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) đã diễn ra 4 buổi tổng hợp luyện và trên Quảng trường Ba Đình diễn ra 2 buổi tổng hợp luyện vào tối 21 và 24/8.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cũng sẽ tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước đó.

Lịch tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.