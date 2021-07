Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị công an làm rõ vụ phóng viên bị truy sát

Dân trí Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ việc một nhà báo bị đe dọa, cản trở, hành hung dã man khi đang tác nghiệp.

Ngày 9/7, ông Phan Hữu Minh - Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam - đã ký Công văn số 18/CV/HNB-BKT gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Nhật H. (công tác tại Tạp chí Kinh tế và Đồ uống) bị một số đối tượng dùng cuốc sắt tấn công, hành hung gây thương tích, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe khi đang tác nghiệp tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tâm lý của những người làm báo.

Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ vụ nhà báo Nguyễn Nhật H. bị tấn công.

Công văn nêu: "Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả thông báo với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (qua Ban Kiểm tra).".

Như Dân trí đã thông tin, tối 1/7, nhà báo Nguyễn Nhật H. tới thôn Long Sơn (xã An Dũng, huyện Đức Thọ) để xác minh chiếc máy xúc khai thác đất trái phép. Tuy nhiên, khi đến không thấy hoạt động nên anh đã quay về.

Khi vừa quay xe được một đoạn, anh bị một đối tượng mang theo cuốc sắt ra chặn trước đầu xe và đe dọa. Anh H. đã xuống để hỏi rõ sự việc thì người kia gọi thêm một số đối tượng khác đi xe máy đến.

Trong lúc đang nói chuyện, anh H. bất ngờ bị nhóm đối tượng dùng cuốc bổ liên tục vào đầu và người. Anh H. đã bỏ chạy, các đối tượng tiếp tục rượt đuổi, nạn nhân phải chạy bộ khoảng 1,5 km mới thoát thân và được bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đối tượng Nguyễn Văn An (mặc áo cam) cầm cuốc sắt bổ liên tiếp vào đầu và người nhà báo H. (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến những kẻ tấn công nhà báo H., bước đầu Công an huyện Đức Thọ đã làm rõ 2 đối tượng là Nguyễn Văn An (SN 1985) và Đào Nhật Vũ (SN 1993), cùng trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Hai người trên có mối quan hệ anh vợ và em rể, không quen biết với nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình, trong đó người cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu và người nhà báo H. là Nguyễn Văn An.

Liên quan đến thương tích của nhà báo Nguyễn Nhật H., nguồn tin bước đầu cho hay, tỷ lệ thương tật mà các đối tượng hành hung gây ra với nhà báo H. là 5%.

Tiến Hiệp