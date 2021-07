Xác định 2 đối tượng truy sát dã man nhà báo

Dân trí Những đối tượng truy sát dã man nhà báo trong đêm được xác định là anh em và không quen biết nạn nhân.

Liên quan đến vụ nhà báo Nguyễn Nhật H., công tác tại Tạp chí Kinh tế và Đồ uống (KT&ĐU) bị truy sát dã man giữa đêm khuya tại địa bàn xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), ngày 9/7, nguồn tin của PV Dân trí xác nhận, bước đầu công an đã xác định và triệu tập 2 đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn An (mặc áo cam) cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu và người nhà báo H. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo của nhà báo H. về việc bị các đối tượng tấn công, những ngày qua, các điều tra viên đã tiến hành lấy lời khai từ người bị hại, nhân chứng, đồng thời có mặt tại hiện trường, địa phương để xác minh sự việc.

Qua xác minh, Công an huyện Đức Thọ đã xác định rõ 2 đối tượng trực tiếp tấn công nhà báo H. là Nguyễn Văn An (SN 1985) và Đào Nhật Vũ (SN 1993), cùng trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Hai người trên có mối quan hệ anh vợ và em rể.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình, trong đó người cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu và người nhà báo H. là Nguyễn Văn An.

"Quá trình lấy lời khai cho thấy, giữa các đối tượng và phóng viên bị hành hung không quen biết nhau. Trước khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn An được một doanh nghiệp trên địa bàn cho một số đất phong hóa gần trụ sở UBND xã An Dũng. An đã huy động xe, máy đến xúc và chở về thì phóng viên H. đi qua biết sự việc. Trong đêm đó phóng viên H. đi vào mỏ đất xã Tân Hương kế bên, không thấy máy móc hoạt động, trên đường về đi qua nhà anh Nguyễn Văn An thì xảy ra sự việc trên", nguồn tin cho hay.

Nhà báo Nguyễn Nhật H. bị nhóm đối tượng đánh dã man

Liên quan đến thương tích của nhà báo Nguyễn Nhật H., nguồn tin bước đầu cho hay, tỷ lệ thương tật mà các đối tượng hành hung gây ra với nhà báo H. là 5%.

Có thể khởi tố hình sự

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu cho biết, mặc dù tỷ lệ thương tật mà những kẻ tấn công gây ra cho nhà báo H. là 5% nhưng vẫn có thể khởi tố hình sự các đối tượng trên.

"Đối với hành vi cố ý gây thương tích mặc dù có một số trường hợp dưới 11% vẫn hoàn toàn có thể khởi tố bình thường là phạm tội có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm, ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác", Luật sư Chiều nói.

Theo Luật sư Chiều phân tích, diễn biến hành vi qua video được đăng tải trên các báo thể hiện 2 yếu tố nổi bật là đối tượng dùng cuốc theo quy định pháp luật được xác định là hung khí nguy hiểm; diễn biến hành vi đánh người và truy đuổi khi nạn nhân bỏ chạy thể hiện tính chất côn đồ.

"Với 2 yếu tố trên, mặc dù tỷ lệ thương tật của nhà báo H. dưới 11% nhưng hoàn toàn có đủ yếu tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi đánh nhà báo H.", Luật sư Chiều nói.

Nhà báo H. bị đa chấn thương do 2 đối tượng hành hung, truy sát.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Tạp chí KT&ĐU đã lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tấn công nhà báo H.

Trong văn bản do Tổng biên tập Nguyễn Quốc Hùng ký ngày 7/7, gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, Tạp chí KT&ĐU khẳng định: "Hành vi của nhóm người có tính chất côn đồ, manh động, mang chủ ý giết người và truy sát đến cùng; đồng thời vi phạm các quy định về bảo vệ nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Hậu quả xảy ra là khiến nhà báo Nguyễn Nhật H. bị đa chấn thương, tổn thất to lớn về tinh thần, vật chất; xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý nhà nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tổn hại đến tính mạng, uy tín của người làm báo nói chung".

Tạp chí KT&ĐU đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Công an tỉnh cũng như các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tấn công nhà báo H.

Tạp chí KT&ĐU đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hà Tĩnh các cơ quan thông tấn báo chí có tiếng nói với công luận, có ý kiến với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo Nguyễn Nhật H., cũng như quyền lợi, uy tín của các nhà báo, phóng viên nói chung trong quá trình tác nghiệp.

Tiến Hiệp