Hội An vận động 2 quán thịt chó cuối cùng chuyển đổi ngành nghề

Ngày 13/12, Phó Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết sau khi vận động thành công một quán thịt chó chuyển đổi ngành nghề vào ngày 5/12, đến nay, thành phố Hội An còn 2 quán thịt chó cuối cùng đang hoạt động.

Bên trong quán thịt chó Minh Nguyệt vừa đóng cửa ngày 5/12 (Ảnh: Hùng Anh).

Theo ông Hùng, chủ 2 quán thịt chó này từ địa phương khác đến Hội An mở quán bán thịt chó để sinh sống, do đó việc vận động chủ quán cũng khó khăn hơn.

Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ vướng mắc về mặt pháp lý, vì các quán này hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo điều kiện theo quy định. Do đó, chỉ có thể vận động 2 chủ quán thịt chó này chuyển đổi ngành nghề.

Về việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với 2 quán thịt chó này cũng bị vướng vì không thể chi từ ngân sách, chỉ nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Four Paws.

"Thành phố Hội An sẽ tập trung vận động 2 quán này chuyển đổi ngành nghề càng nhanh càng tốt, tuy nhiên không biết chính xác thời điểm nào", Phó Chủ tịch Hội An nói.

Một trong 2 quán thịt chó còn mở bán tại Hội An (Ảnh: Hùng Anh).

Vị này khẳng định chủ trương không cấm buôn bán thịt chó vì mọi người dân đều có quyền làm những gì pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, Hội An là một thành phố du lịch với nhiều khách quốc tế từ châu Âu - những người luôn coi vật nuôi trong nhà như chó, mèo, là những người bạn gắn bó tình cảm với con người.

Do đó, ông Nguyễn Thế Hùng cho rằng việc từ bỏ thịt chó tạo nên hình ảnh có lợi cho Hội An, tạo cho du khách châu Âu có tình cảm hơn, quý mến hơn mảnh đất và con người Hội An.

Sau vài ngày được chính quyền vận động đóng cửa thành công, quán thịt chó Minh Nguyệt của ông Phạm Văn Quyết được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, chén bát, bàn ghế được xếp ngay ngắn.

Trao đổi qua điện thoại, ông Quyết cho biết vợ chồng ông đang chuẩn bị tìm hướng làm ăn mới sau gần 15 năm mở quán bán thịt chó.

Một trong 2 quán thịt chó còn mở bán ở Hội An nằm trong con hẻm đường Nguyễn Tất Thành. Chủ quán cho rằng cuộc sống hiện tại cũng ổn, nhưng mức hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề là vấn đề vợ chồng ông còn băn khoăn.

Chủ quán cũng cho hay nếu chính quyền và Four Paws hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề hợp lý, họ sẽ xem xét làm theo lời vận động.