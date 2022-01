Hội An tri ân, tôn vinh những người hùng tuyến đầu chống dịch

Đêm 30/1 (tức 28 Tết), tại Công viên Hội An - TP Hội An đã diễn ra đêm gặp mặt tri ân, tôn vinh tuyến đầu chống dịch, và các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng của thành phố với chủ đề "Xuân ấm áp, tết yêu thương - Hội An tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19".

Hội An tri ân, tôn vinh tuyến đầu chống dịch Covid-19, các cá nhân, tổ chức đã đóng góp cho công tác phòng chống dịch và an sinh của thành phố (Ảnh: N.L).

Năm 2021 đã khép lại, một năm đầy khó khăn, thử thách đối với cả nước nói chung và đặc biệt là địa phương mà kinh tế dịch vụ du lịch là trọng yếu như thành phố Hội An nói riêng.

Các tiết mục văn nghệ, phóng sự ghi lại quá trình đấu tranh phòng, chống dịch của quân, dân, y tế… thành phố Hội An (Ảnh: N.L).

Trong những thử thách gian nan đó, tình người Hội An lại càng thêm sâu sắc, nồng hậu và đầy lòng nhân ái. Hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên… ngày đêm gian khổ đồng lòng cùng thành phố phòng, chống dịch là hình ảnh rất đẹp, nhân văn và là những hình ảnh, ký ức không thể quên với mỗi người dân Hội An.

Tri ân những hy sinh thầm lặng… (Ảnh: CTV)

Thay mặt chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố Hội An, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy thành phố Hội An đã trân trọng ghi nhận, cảm ơn, biểu dương và đánh giá rất cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cảm ơn những doanh nhân, doanh nghiệp, những cơ sở đào tạo, đơn vị vũ trang trên địa bàn thành phố được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, làm khu thu dung điều trị F0 thể nhẹ trong thời gian qua.

"Năm 2022 đã đến với những khó khăn thử thách phía trước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến thời gian kỳ nghỉ dài, các hoạt động vui xuân, đoàn tụ gia đình diễn ra và lượng người di chuyển rất lớn, nguy cơ lây lan dịch rất cao. Tôi đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát y tế, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới Omicron", ông Trần Ánh nói.

Tri ân các lực lượng công an, bộ đội, dân quân… (Ảnh: CTV)

Trong chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và trình chiếu phim tư liệu ghi lại quá trình đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An.

Hội An tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm y tế TP Hội An chia sẻ những khó khăn của lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi nhận được lịch trình của F0 thì đội ngũ y tế phải khẩn trương truy vết toàn bộ F1, đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0, công việc rất nhiều.

Anh Nguyễn Trí Minh người tình nguyện vận chuyển gần 3.000 F1, hơn 300 F0 (Ảnh: CTV).

Việc lấy lịch trình cũng rất khó khăn, đặc biệt nhiều người hoang mang, lo sợ nên thường che dấu khiến việc truy vết rất vất vả. Sau khi có vaccine thì công việc tăng lên nhiều hơn, vừa phải truy vết, chống dịch, tiêm vaccine…

Những ngày tháng chống dịch quyết liệt, cam go, đầy thử thách của chính quyền, người dân, lực lượng tuyến đầu ở thành phố Hội An (Ảnh: CTV).

"Cán bộ y tế chúng tôi phải chấp nhận hy sinh vì cộng đồng, vì công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Dù có nhiều gian khó, vất vả, đôi lúc mệt mỏi, nhưng anh em luôn cố gắng động viên nhau cùng đẩy lùi dịch bệnh, vì sức khỏe, an toàn của cộng đồng", bà Ngọc Anh xúc động nói.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, phong tỏa (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ban Chỉ huy quân sự TP Hội An cho biết: "Các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 dù khó khăn, nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để phục vụ bà con đi cách ly tập trung một cách chu đáo, tận tình nhất".

Sự chung tay của đồng bào, mạnh thường quân giúp đỡ người khó khăn tại TP Hội An (Ảnh: CTV).

Anh Nguyễn Trí Minh (Hiệp hội xe du lịch Hội An) được mọi người đặt biệt danh "người vận chuyển F1, F0" cho biết, hơn 2 năm qua anh đã góp phần cùng ngành y tế thành phố hỗ trợ vận chuyển khoảng 3.000 F1, hơn 300 F0 đi điều trị, cách ly. Anh còn cùng nhóm thiện nguyện của mình kêu gọi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, hỗ trợ mai táng cho các trường hợp khó khăn, tổ chức các cây ATM gạo, chợ 0 đồng miễn phí cho người dân…

Anh Kawa Wan di (bên phải, người Thụy Điển, đang lưu trú tại TP Hội An) đã có những đóng góp thiết thực giúp đỡ người khó khăn tại TP Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung (Ảnh: CTV).

"Hơn 6 tháng nay, tôi chưa có bữa cơm nào ăn chung cùng gia đình, dù buồn nhưng cũng cố gắng vượt qua. Nhìn những nụ cười tin tưởng của đồng bào, số ca nhiễm ngày càng giảm là tôi mừng rồi. Tôi biết đây là công việc nguy hiểm, nhưng tôi không ngại, bởi tôi là người Hội An", anh Minh chia sẻ.

Năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách cần sự đồng lòng của tất cả các cấp, ban ngành, nhân dân (Ảnh: N.L).

Theo thống kê của UBMTTQ VN thành phố Hội An, trong 2 năm vừa qua, đơn vị đã vận động và tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng thông qua nguồn phân bổ của trung ương, tỉnh, đặc biệt là đóng góp của nhân dân. Dịch bệnh qua đi nhưng tình người là còn mãi, qua khó khăn mới thấy được tấm chân tình, đoàn kết một lòng của chính quyền thành phố, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhân dân hết sức sâu sắc. Tạo động lực cố gắng vươn lên chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế.