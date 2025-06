Hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khu vực Cồn Xanh

Liên quan đến vụ việc hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ xã ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bị bắt giữ do sai phạm ở khu vực Cồn Xanh, mới đây, tỉnh Nam Định đã hoàn thành thu hồi, giải phóng mặt bằng ở khu vực này.

Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Ảnh: Đức Văn).

Bị thu hồi đất, người dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu vực Cồn Xanh vào mục đích công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tháng 11/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành các thông báo về việc thu hồi đất đối với 325 hộ nuôi trồng thủy sản với 1462 nhân khẩu tại khu vực Cồn Xanh để giải phóng mặt bằng, phục vụ việc xây dựng 3 dự án của Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Thiện (Cty Xuân Thiện).

Theo lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng, sau khi UBND tỉnh có thông báo thu hồi đất, các hộ dân ở khu vực này đã có những khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp và tập trung đông người. Trong gần 4 năm qua, người dân đã tổ chức hàng trăm cuộc họp dân, lôi kéo khiếu kiện, tiến hành khiếu kiện vượt cấp…

Chính quyền tỉnh Nam Định đã nhiều lần tổ chức trực tiếp đối thoại với người dân nhưng không có kết quả (Ảnh: Đức Thịnh).

Chính quyền tỉnh Nam Định đã nhiều lần tổ chức trực tiếp đối thoại, trong đó 2 lần có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành chức năng và Ban Tiếp công dân Trung ương cùng hàng trăm buổi làm việc, gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động người dân nhưng vẫn không có kết quả.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết: “Nhiều lần UBND tỉnh, huyện và các đoàn thể đã xuống vận động, tuyên truyền người dân nhưng đều bất thành. Thậm chí có những người cố tình không gặp, không tiếp xúc và chỉ yêu cầu chính quyền không thu hồi đất hoặc phải đền bù cho họ”.

13 cán bộ, nguyên cán bộ cấp xã bị bắt vì sai phạm trong công tác quản lý đất

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ năm 2010-2022, các cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của UBND 3 xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành và Nam Điền để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai như: tự ý ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất; vi phạm về thẩm quyền cho thuê đất; hủy bỏ kết quả trúng thầu, chỉ định thầu để ký hợp đồng cho thuê đất với đơn giá thấp hơn UBND tỉnh quy định…

5 cán bộ, nguyên cán bộ xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Nam Định).

Với những sai phạm kể trên, 13 cán bộ, nguyên cán bộ các xã ở huyện Nghĩa Hưng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định bắt giữ với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, còn một số đối tượng bị bắt giữ với các hành vi Chống người thi hành công vụ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Người dân được cam kết sẽ có công ăn việc làm ổn định

Theo cam kết, Cty Xuân Thiện sẽ hỗ trợ các hộ dân 70 triệu đồng/ha cho việc thực hiện di chuyển vật dụng, con nuôi, chòi lán, bàn giao đất thực hiện dự án. Hỗ trợ 100 triệu đồng/căn nhà đối với những hộ đã chuyển hẳn ra đầm sinh sống, hiện không có nhà ở nơi khác.

Đối với những người trong độ tuổi lao động (từ 18 đến 60 tuổi), Cty Xuân Thiện cam kết nhận toàn bộ số lao động vào làm việc, tùy theo trình độ, chuyên môn và năng lực sẽ bố trí công việc phù hợp; những người hết tuổi lao động (trên 60 tuổi), sẽ căn cứ tình hình sức khỏe cụ thể để bố trí công việc phù hợp.

Ngoài ra, để đạt được sự đồng thuận, thống nhất của người dân, nhiều cán bộ chính quyền, công an đã phải gác lại việc riêng, bám sát cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ công an tỉnh Nam Định đến tuyên truyền, vận động người dân (Ảnh: Đức Văn).

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an cho biết, nhiều người dân thường cố tình né tránh, không tiếp xúc với lực lượng công an. Để có thể gặp và tuyên truyền, vận động người dân, lực lượng công an đã phải kiên trì, bám trụ ngay tại các đầm cá cả ngày lẫn đêm bất chấp thời gian.

Ông Trần Văn Hoan, một trong những người có đầm canh tác tại xã Nghĩa Hải, nằm trong khu vực thu hồi dự án Cồn Xanh cho biết: “Thời gian đầu vợ chồng tôi không hiểu biết về pháp luật nên liên tục gửi đơn, tụ tập đông người khiếu kiện. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, vợ chồng tôi mới biết cái sai của mình”.

Tính đến ngày 20/5, 100% các hộ dân đã đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận hành đúng quy định.