Hòa Bình: Hai người chết, hơn 85 tỷ đồng bị mưa lũ cuốn trôi

Sáng 10/9, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho thấy, từ ngày 8/9 đến 16h30 ngày 9/9, địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: MN).

Toàn huyện có 2 người bị nước lũ cuốn trôi. Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Xuân G. (SN 1985, trú xã Thanh Cao), trên đường đi làm về qua đường Sòng xã Liên Sơn bị nước lũ cuốn trôi lúc 15h ngày 8/9. Đến 4h30 ngày 9/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông G.

Trường hợp thứ 2 là bà Triệu Thị C. (SN 1969, trú xã Liên Sơn). Thi thể bà C. được phát hiện lúc 15h20 ngày 9/9, tại khu vực suối Bến. Trước đó, bà C. đi qua cầu sang chuồng trại chăn nuôi của gia đình không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ, bị cuốn trôi và tử vong.

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lương Sơn, mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, toàn huyện có 723 người phải đi sơ tán. Số người phải giải cứu do mặc kẹt dọc sông Bùi là 148 người.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút (Ảnh: MN).

Trên địa bàn huyện có một ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn, 5 nhà thiệt hại dưới 30%, 298 nhà ngập cục bộ. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp: gần 298ha lúa bị ngập, hơn 178ha hoa mầu, hơn 22ha cây trồng lâu năm; 270 con lợn chết, 4 con dê chết, 4.970 con gia cầm chết...

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Lương Sơn trên 85,6 tỷ đồng. Hiện Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, kiểm tra, khắc phục sau mưa lũ những hư hại về nhà cửa, giao thông, thủy lợi, sản xuất…