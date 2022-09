Cứu hơn 100 người thoát khỏi khu vực bị nước lũ cô lập

Sáng 9/9, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đêm qua đơn vị đã đưa gần 150 người dân sống ven sông Bùi thuộc xã Nhuận Trạch, xã Tân Vinh, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn) ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập.

Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến nhiều hộ dân ở Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bị lũ cô lập (Ảnh: MN).

Trước đó, ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to, nước lũ trên sông Bùi dâng cao đã cô lập nhiều hộ dân sống ven sông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm 25 chiến sỹ, xe cứu hộ cứu nạn và nhiều xuồng máy phối hợp với chính quyền địa phương đến cứu hộ, cứu nạn người dân.

Từ 16h chiều đến khoảng 22h45 cùng ngày, cảnh sát đã di dời được 148 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó có 117 người dân thuộc xã Nhuận Trạch, 26 người dân thuộc thị trấn Lương Sơn và 5 người dân thuộc xã Tân Vinh.

Hơn 100 người dân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (Ảnh: MN).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn do trời liên tục đổ mưa to, nước lũ sông Bùi dâng cao, chảy xiết. Các chiến sĩ cứu hộ phải vượt mưa lũ, sông sâu trong đêm khuya để tiếp cận người dân.

Sáng 9/9, khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng cao. Hiện các lực lượng chức năng đã sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn người dân trong vùng nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập đường trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: CTV).

Người dân và các phương tiện "chôn chân" trước đoạn đường ngập sâu (Ảnh: CTV)