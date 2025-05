"Hố tử thần" xuất hiện trên mặt đường quốc lộ sau trận mưa lớn

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm 19/5 đến rạng sáng nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại km25+300 quốc lộ 4D (thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến 2/3 mặt đường quốc lộ 4D bị lún, sạt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Hố sụt lớn trên quốc lộ 4D (Ảnh: Công an Lai Châu).

Tại hiện trường, hố sụt lún sâu khoảng 1,5m, rộng khoảng 2m.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường để cắm biển báo, căng dây quanh khu vực hố sụt, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công khắc phục sự cố, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại 3 điểm trọng yếu tại km25+300, quốc lộ 4D; ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ; ngã ba Sùng Phài, TP Lai Châu.

Cảnh sát cắm biển báo, phân luồng giao thông tại khu vực sụt lún (Ảnh: Công an Lai Châu).

Để đảm bảo các phương tiện được lưu thông thông suốt, cảnh sát cũng hướng dẫn di chuyển như sau: Các phương tiện từ TP Lai Châu đi Phong Thổ (và ngược lại), di chuyển theo tuyến đường tỉnh lộ 130 để tránh khu vực sạt lở, đảm bảo an toàn.