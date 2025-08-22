Hỗ trợ hơn 3.000 người từ tỉnh Thái Bình cũ sang Hưng Yên làm việc
(Dân trí) - Hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Thái Bình cũ sang tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 12 tháng.
Sáng 22/8, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 30. Kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (trước đây) sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp.
Cụ thể, HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình trước đây sang trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh từ ngày 1/7.
Theo đó, hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 12 tháng kể từ khi chính sách có hiệu lực thi hành. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh chi trả.
Việc hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và không làm căn cứ tính các chế độ, phụ cấp khác.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị ngay sau kỳ họp này UBND tỉnh chỉ đạo sớm việc lập danh sách, thực hiện đầy đủ chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, tạo sự gắn bó và cống hiến. Kịp thời ban hành quyết định giao, tạm giao biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bố trí nhân sự phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc chồng chéo…
Theo số liệu thống kê, có 3.022 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Thái Bình trước đây sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng gồm:
1. Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
2. Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2025 sau sắp xếp.
3. Nghị quyết điều chuyển kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.
4. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (trước đây) sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp.
5. Nghị quyết về việc tạm giao biên chế cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.
6. Nghị quyết về giao, tạm giao biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên năm 2025.
7. Nghị quyết Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực.
8. Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên.
9. Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.
10. Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Hưng Yên trên cơ sở đổi tên Quỹ đầu tư phát triển Thái Bình và chuyển giao nhiệm vụ ủy thác Quỹ phát triển đất Thái Bình cho Quỹ phát triển đất Hưng Yên.
11. Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2025.
12. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu, nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng.