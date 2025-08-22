Hỗ trợ hơn 3.000 người từ tỉnh Thái Bình cũ sang Hưng Yên làm việc

Sáng 22/8, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 30. Kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (trước đây) sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp.

Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: Tất Đạt).

Cụ thể, HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình trước đây sang trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh từ ngày 1/7.

Theo đó, hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 12 tháng kể từ khi chính sách có hiệu lực thi hành. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh chi trả.

Việc hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và không làm căn cứ tính các chế độ, phụ cấp khác.

Cán bộ, công chức tỉnh Thái Bình cũ di chuyển bằng xe đưa đón sang tỉnh Hưng Yên mới làm việc (Ảnh: Tú Mai).

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị ngay sau kỳ họp này UBND tỉnh chỉ đạo sớm việc lập danh sách, thực hiện đầy đủ chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, tạo sự gắn bó và cống hiến. Kịp thời ban hành quyết định giao, tạm giao biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bố trí nhân sự phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc chồng chéo…

Theo số liệu thống kê, có 3.022 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Thái Bình trước đây sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh.