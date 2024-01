Hiện trường vụ xe khách bị lật, lao xuống vực ở Đà Nẵng

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đến kiểm tra hiện trường xe khách rơi xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan làm 2 người tử vong.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa, sương mù, trời tối nên việc đưa phương tiện ra khỏi vị trí bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Bộ Công an, lúc 0h30 ngày 23/1, tại km36+400, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở 22 người đang lưu thông bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m, đợi xe cẩu có tải trọng lớn đến giải cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, xe khách bị biến dạng, nhiều bộ phận của ô tô rơi xung quanh. Vị trí xe khách rơi nằm cạnh một khe suối.

Bánh ô tô khách bị biến dạng, được dựng trên dải phân cách của cao tốc. Kính của xe vỡ rơi vãi bên đường. Theo một số hành khách bị nạn, ô tô bị lật khoảng 3-4 vòng thì rơi xuống vực.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, vị trí xảy ra tai nạn có hạ tầng đáp ứng đầy đủ vạch kẻ sơn, biển báo. Ghi nhận tại hiện trường, không thấy có các dấu vết của phanh xe để lại.

Nhận định các điều kiện an toàn trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, điển hình tại khu vực xảy ra tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cho biết, sẽ phối hợp cùng Cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải), đánh giá mức độ an toàn và có phương án đảm bảo an toàn phù hợp với địa hình khu vực này.

"Khu vực này thuộc rừng Quốc gia Bạch Mã nên điều kiện khí hậu có sự đặc biệt nhất định và sẽ có những điều chỉnh phù hợp" ông Hùng nhấn mạnh và cho rằng để đánh giá về điều kiện an toàn giao thông của công trình kết cấu hạ tầng đang khai thác, cần phải có những khảo sát một cách kỹ lưỡng, đầy đủ trước khi có kết luận về giải pháp của đoạn có tai nạn hôm nay cũng như toàn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Ông Khuất Việt Hùng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng là nơi tiếp nhận điều trị 13 bệnh nhân trong vụ tai nạn này.