Hiện trạng 680 biệt thự sai phạm khiến chủ tịch huyện Trảng Bom bị kỷ luật

Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) có diện tích hơn 18ha, quy mô dân số 3.000 người do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Dự án triển khai tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom vào năm 2018, sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, phê duyệt quy hoạch 1/500.

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện những căn biệt thự, nhà liền kề ở dự án đã xây dựng trái phép. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng thi công.

Cụ thể, dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện bồi thường, chưa được giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 60% hạ tầng, 488 căn nhà (198 biệt thự, 290 căn liền kề). Ngoài ra, 192 căn liền kề khác đã hoàn thiện phần móng.

Các dãy nhà liền kề được xây dựng phần móng và trụ thô buộc dừng thi công. Chính quyền Đồng Nai đã xử phạt Công ty cổ phần đầu tư LDG 540 triệu đồng, truy thu 5,8 tỷ đồng từ tiền thu lợi bất chính từ vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thanh tra toàn diện dự án, để xác minh những sai phạm của cán bộ liên quan.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh từng được quảng bá là Thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam với đầy đủ tiện ích như công viên, siêu thị, trường học... Có thời điểm, hàng ngày có hàng trăm lượt khách từ TPHCM, Bình Dương, Hà Nội đổ về đây để giao dịch mua bán.

Các căn nhà phố trong khu dân cư để hoang lâu năm ố màu, rêu mốc, gỉ sét. Nhiều nhà bị nứt vách, cỏ mọc um tùm.

Lối vào khu dân cư Tân Thịnh, được chủ đầu tư quy hoạch làm phố đi bộ đến nay bảng quảng cáo đã bị rách, úa màu theo thời gian.

Chưa có giấy phép xây dựng, song dự án đã được điện lực đấu nối điện. Trước khi cơ quan chức năng phát hiện, thanh tra và dừng thi công, chủ đầu tư đã giao dịch, mua bán các biệt thự, nhà phố cho người dân. Trong đó nhiều hộ dân đã dọn đến sống tại đây.

Một hộ dân từng sống ở khu dân cư Tân Thịnh nay dọn đi ở chỗ mới. Nhiều vật dụng, nội thất của gia đình được tập kết trước nhà.

Anh Minh, chủ căn hộ đang sống tại khu dân cư Tân Thịnh, cho biết: "Trước đây khu dân cư có khoảng 7 hộ dân dọn đến sinh sống. Tuy nhiên do nhiều năm dự án dừng hoạt động, để hoang nên nhiều hộ đã dọn đi nơi khác. Đây là nhà tôi mua từ chủ đầu tư, hiện gia đình vẫn ở lại sinh sống và đợi hướng giải quyết từ cơ quan chức năng".

Nhiều năm không thi công, nhiều máy móc, vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang, ngoài trời trong khuôn viên khu dân cư Tân Thịnh.

Một tuyến đường trong khu dân cư Tân Thịnh chưa kịp xây dựng, cỏ mọc phủ kín cổng dãy biệt thự, nhà liền kề. Sau khi bị xử phạt hành chính năm 2020, dự án ngừng thi công toàn bộ.

Mới đây, liên quan đến vụ án sai phạm tại dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu, Phó bí thư Huyện ủy Trảng Bom (nhiệm kỳ 2020-2025), Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom.

Trước đó, ngày 29/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư LDG), ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1976), nguyên Phó tổng giám đốc về tội Lừa dối khách hàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.