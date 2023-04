Hết tiền, thiếu niên 16 tuổi đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang

Ngày 12/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Sơn Dương vừa nhận được thư cảm ơn của em Phượng Mai Dương (16 tuổi, trú tại thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) về việc, được Công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương giúp đỡ khi khó khăn.

Em Phượng Mai Dương được lực lượng công an giúp đỡ trên đường về quê (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thư, em Dương cho biết, tháng 2/2023, em đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc nên em nghỉ việc. Do không có tiền để đi xe khách về quê nên Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội để về nhà tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Khoảng 1h sáng 1/4, khi đi bộ đến địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Dương gặp các cán bộ Công an xã Sơn Nam. Khi biết hoàn cảnh của em, các cán bộ công an xã đã cho Dương đồ ăn, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, đón và trả tiền xe khách, giúp em kinh phí đi đường.

Bức thư viết tay cảm ơn mà em Dương gửi Công an xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm của các cán bộ công an, em Dương đã viết bức thư gửi tới Công an huyện Sơn Dương để cảm ơn tập thể Công an xã Sơn Nam.

Liên quan tới việc này, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương) cho biết, thời điểm Công an xã nhận được tin báo về vụ việc là lúc 1h ngày 1/4. Khi em Dương đi bộ từ Hà Nội về tới địa bàn của xã thì được một người dân ở xã Sơn Nam cho đi nhờ ô tô, rồi người này đưa Dương tới trụ sở công an xã.

"Tại đây, anh em cán bộ đã cho Dương ăn uống, nghỉ ngơi, tới khoảng 13h cùng ngày thì chúng tôi đưa Dương ra bến xe và hỗ trợ em tiền đi về quê ở Hà Giang", vị lãnh đạo Công an xã Sơn Nam nói.

Cũng theo vị này, hoàn cảnh gia đình em Phượng Mai Dương (ở xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) rất khó khăn. Tại địa phương, bố mẹ em Dương đã ly hôn, bố em là người nghiện. Gia đình Dương còn một em trai năm nay 13 tuổi.

"Do cuộc sống quá khó khăn nên Dương đã đi theo một người bạn xuống Hà Nội làm nghề cơ khí. Tuy nhiên, do công việc nặng nhọc, bạn của Dương đã bỏ về trước. Vì không chịu được công việc nặng nên Dương cũng đã bỏ việc. Qua hỏi han chúng tôi biết được, do Dương không gọi điện hay liên lạc được với ai vì điện thoại của em không có sim, cũng không có giấy tờ tùy thân để làm sim, nên em đã phải đi bộ về quê", lãnh đạo Công an xã Sơn Nam chia sẻ thêm.