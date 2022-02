Hàng trăm người xếp hàng chờ làm hộ chiếu ngày đầu năm

Theo thống kê của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.