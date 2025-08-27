Hàng nghìn người dân bị cô lập, công an vượt 10km đường rừng vào tiếp tế

Chiều 27/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km105+450 trên tuyến quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và cô lập người dân 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hành quân vào tiếp tế thực phẩm đến người dân xã Yên Nhân và Bát Mọt (Ảnh: Thái Thanh).

Để tiếp tế thực phẩm cho người dân đang bị cô lập, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt 10km đường rừng, men theo bờ suối để cõng, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống tới hỗ trợ người dân tại các bản đang bị cô lập.

Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các khu vực bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở xã Yên Nhân.

Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết trước tình hình người dân hai xã bị cô lập, lực lượng công an quyết tâm không để người dân bị đói, khát hay thiếu lương thực, thực phẩm.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa cõng theo thực phẩm, đi bộ 10km đường rừng để tiếp tế đến người dân đang bị cô lập (Ảnh: Thái Thanh).

Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn vẫn còn 3 bản với 520 hộ dân và gần 2.500 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

“Hai ngày nay, toàn xã mất điện, mất thông tin liên lạc, người dân không có nhu yếu phẩm để ăn uống. Được Công an tỉnh lên tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống như thế này, chúng tôi mừng lắm”, ông Thuận chia sẻ với đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa.