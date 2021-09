Hàng loạt thủy điện xả tràn, người dân vùng hạ du kéo nhau "chạy lũ"

Tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu mưa to gây ngập úng ở một số khu dân cư, Công an xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức di dời hộ có nguy cơ bị ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão (Ảnh: CTV).